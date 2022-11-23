Кремль готує напад під чужим прапором на Бєлгородську область, – ISW
Сьогодні, 09:11
Аналітики інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області Росії
Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.
За висновками інституту, Кремль, схоже, створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області (РФ), ймовірно, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні.
При цьому ISW зазначає, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу з боку України.
При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, що демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії "Засічна" на кордоні між Україною та Бєлгородською областю.
А фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що "Вагнер" будує "Засічну лінію" після зміни назви з "Лінії Вагнера", оскільки "багатьом в Росії не подобається діяльність приватної військової компанії "Вагнер".
Аналітики відзначають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.
"Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", – переконані експерти ISW.
В інституті також відзначають, що Підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.
Основні висновки аналітиків ISW:
Кремль може створювати інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області.
Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, все ще загрожуватимуть українській інфраструктурі.
Російські військові, ймовірно, намагаються поповнити свій арсенал високоточних систем озброєння.
Білоруський прем'єр-міністр здійснив візит до Ірану для обговорення економічного співробітництва та можливих зв’язків у сфері безпеки.
Пересування загарбників вказує на те, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької областей.
Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують контрнаступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна.
Окупанти продовжували наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки.
Окупаційна влада Криму демонструвала підвищене занепокоєння ударами українських військових по російських наземних лініях зв'язку на півострові, а також бойовими діями на Кінбурнській косі, що тривають.
Кремль продовжує перекладати занепокоєння щодо мобілізації на Міністерство оборони (МО) Росії.
Російські джерела продовжують поширювати інформацію про примусове усиновлення українських дітей у російські сім'ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.
За висновками інституту, Кремль, схоже, створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області (РФ), ймовірно, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні.
При цьому ISW зазначає, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу з боку України.
При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, що демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії "Засічна" на кордоні між Україною та Бєлгородською областю.
А фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що "Вагнер" будує "Засічну лінію" після зміни назви з "Лінії Вагнера", оскільки "багатьом в Росії не подобається діяльність приватної військової компанії "Вагнер".
Аналітики відзначають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.
"Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", – переконані експерти ISW.
В інституті також відзначають, що Підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.
Основні висновки аналітиків ISW:
Кремль може створювати інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області.
Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, все ще загрожуватимуть українській інфраструктурі.
Російські військові, ймовірно, намагаються поповнити свій арсенал високоточних систем озброєння.
Білоруський прем'єр-міністр здійснив візит до Ірану для обговорення економічного співробітництва та можливих зв’язків у сфері безпеки.
Пересування загарбників вказує на те, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької областей.
Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують контрнаступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна.
Окупанти продовжували наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки.
Окупаційна влада Криму демонструвала підвищене занепокоєння ударами українських військових по російських наземних лініях зв'язку на півострові, а також бойовими діями на Кінбурнській косі, що тривають.
Кремль продовжує перекладати занепокоєння щодо мобілізації на Міністерство оборони (МО) Росії.
Російські джерела продовжують поширювати інформацію про примусове усиновлення українських дітей у російські сім'ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А по чом зе-рога і зе-копита в зеленського трикратного крадія пенсій? Га-?
Останні новини
Понад 16 кілограмів: на Волині спіймали щуку-рекордсменку
Сьогодні, 09:45
Кремль готує напад під чужим прапором на Бєлгородську область, – ISW
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку 23 листопада
Сьогодні, 09:00
Росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенню на Запоріжжі: загинуло щойно народжене немовля
Сьогодні, 08:50
Медіа