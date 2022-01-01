Курс валют у Луцьку 23 листопада
Сьогодні, 09:00
23 листопада долар продають за 40,25, а купують за 40,35.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 40,94.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,65.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 40,94.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,65.
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