Курс валют у Луцьку 23 листопада

Курс валют у Луцьку 23 листопада
23 листопада долар продають за 40,25, а купують за 40,35.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за – 40,94.

Щодо польського злотого, то його купують за 8,65.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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