Росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенню на Запоріжжі: загинуло щойно народжене немовля
Сьогодні, 08:50
Вночі 23 листопада російські війська завдали ракетного удару по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області: загинуло немовля.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ. На місця працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Данілов розповів, скільки ракет залишилося у Росії та скільки масованих атак вона ще здатна здійснити.
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Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ. На місця працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Данілов розповів, скільки ракет залишилося у Росії та скільки масованих атак вона ще здатна здійснити.
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