Росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенню на Запоріжжі: загинуло щойно народжене немовля

Росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенню на Запоріжжі: загинуло щойно народжене немовля
Вночі 23 листопада російські війська завдали ракетного удару по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області: загинуло немовля.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ. На місця працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Данілов розповів, скільки ракет залишилося у Росії та скільки масованих атак вона ще здатна здійснити.
Росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенню на Запоріжжі: загинуло щойно народжене немовля
Росіяни вдарили ракетами по пологовому відділенню на Запоріжжі: загинуло щойно народжене немовля


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Теги: Росія, Україна, війна
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