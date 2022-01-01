Данілов розповів, скільки ракет залишилося у Росії та скільки масованих атак вона ще здатна здійснити

Олексій Данілов заявив, що Росія має ще «занадто багато» ракет С-300.



Про це він сказав в ефірі



«У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни (Іран - ред.) для того, щоб їм допомагали ракетами», – розповів він.



За його словами, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.



«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15-го числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав секретар РНБО.



Під час останнього масованого ракетного удару 15 листопада Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар Ради національної безпеки й оборонизаявив, що Росія має ще «занадто багато» ракет С-300.Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода «У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато. Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни (Іран - ред.) для того, щоб їм допомагали ракетами», – розповів він.За його словами, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо мова йде про такий обстріл, який був 15-го числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли», – додав секретар РНБО.Під час останнього масованого ракетного удару 15 листопада Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО.

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