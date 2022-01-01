Стіна на кордоні із Білоруссю на Волині: скільки вже побудували і наскільки вона надійна





Про це розповів у коментарі Юрій Погуляйко.



Загальна протяжність кордону із Білоруссю в межах Волині – 217 кілометрів.



Скільки кілометрів стіни планують збудувати



11 листопада в ОВА повідомляли, що на кордоні звели три кілометри стіни. Зі слів Юрія Погуляйко, станом на 22 листопада – готова загорожа вже має довжину чотири кілометри.



"Хочу зауважити, лінія розмежування не потребує залізобетонної стіни упродовж усього кордону. Це різна місцевість: місцями є ліс, болота, озера. Тому на окремих ділянках риємо рови. Є місця, де достатньо металевої конструкції", – каже очільник військової адміністрації.



Наскільки надійна стіна



Роблять стіну із залізобетонних конструкцій. Її висота – три метри. "Це шестиметрові такі сваї – забиваються стовпи, металева сітка. Вона (стіна – ред.) тримає удар понад п'ять тонн", – зазначив Погуляйко.



Надійності стіні, каже начальник військової адміністрації, додають рови та насипи. На інших ділянках кордону вже є подібні загородження. Їх зводили громади. Протяжність ровів на півночі Волині – орієнтовно 65 кілометрів.



Хто зводить і фінансує стіну на кордоні



Усі інженерні роботи з облаштування стіни на кордоні із Білоруссю в межах Волині роблять прикордонники. Фінансують роботи з обласного та місцевих бюджетів, допомагають коштами і представники бізнесу.



"Надаємо субвенцію нашим прикордонникам: й на облаштування, й на матеріально-технічне забезпечення. Але дуже багато – це гроші громад області і бізнесу", – розповів очільник ОВА. Точної суми не озвучив.



Також Юрій Погуляко наголосив, що наразі на українсько-білоруському кордоні усе спокійно, але прикордонники та військові готові до будь-якого розвитку подій.



Нагадаємо, що

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