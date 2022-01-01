Стіна на кордоні із Білоруссю на Волині: скільки вже побудували і наскільки вона надійна

Стіна на кордоні із Білоруссю на Волині: скільки вже побудували і наскільки вона надійна
На півночі Волині тривають інженерні роботи з укріплення лінії кордону із Білоруссю. Зокрема, зведення майже триметрового залізобетонного паркану з колючим дротом.

Про це розповів у коментарі Суспільному начальник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Загальна протяжність кордону із Білоруссю в межах Волині – 217 кілометрів.

Скільки кілометрів стіни планують збудувати

11 листопада в ОВА повідомляли, що на кордоні звели три кілометри стіни. Зі слів Юрія Погуляйко, станом на 22 листопада – готова загорожа вже має довжину чотири кілометри.

"Хочу зауважити, лінія розмежування не потребує залізобетонної стіни упродовж усього кордону. Це різна місцевість: місцями є ліс, болота, озера. Тому на окремих ділянках риємо рови. Є місця, де достатньо металевої конструкції", – каже очільник військової адміністрації.

Наскільки надійна стіна

Роблять стіну із залізобетонних конструкцій. Її висота – три метри. "Це шестиметрові такі сваї – забиваються стовпи, металева сітка. Вона (стіна – ред.) тримає удар понад п'ять тонн", – зазначив Погуляйко.

Надійності стіні, каже начальник військової адміністрації, додають рови та насипи. На інших ділянках кордону вже є подібні загородження. Їх зводили громади. Протяжність ровів на півночі Волині – орієнтовно 65 кілометрів.

Хто зводить і фінансує стіну на кордоні

Усі інженерні роботи з облаштування стіни на кордоні із Білоруссю в межах Волині роблять прикордонники. Фінансують роботи з обласного та місцевих бюджетів, допомагають коштами і представники бізнесу.

"Надаємо субвенцію нашим прикордонникам: й на облаштування, й на матеріально-технічне забезпечення. Але дуже багато – це гроші громад області і бізнесу", – розповів очільник ОВА. Точної суми не озвучив.

Також Юрій Погуляко наголосив, що наразі на українсько-білоруському кордоні усе спокійно, але прикордонники та військові готові до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, що 11 листопада заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про зведення стіни на кордоні із Білоруссю в межах Волинської області. Такі ж загорожі, з його слів, нині зводять також на Рівненщині та Житомирщині.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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