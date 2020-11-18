Вакцина проти грипу на Волині: скільки доз розподілили, кого та як щеплюють





Про це розповіла Людмила Рожко.



З її слів, усі вакцини отримані в межах гуманітарної допомоги від європейських партнерів. Право на безоплатне щеплення мають дорослі та діти з групи ризику за медичними показами та професійній діяльності. Для цього, каже Людмила Рожко, потрібно звернутися до сімейного лікаря.



"Медичні працівники першочергово, вчителі, вихователі, військовослужбовці, які мають право на захист, враховуючи свою професійну діяльність", – зазначила посадовиця.



Суспільне побувало у Луцькій дитячій поліклініці, де 22 листопада стартувала вакцинація охочих проти грипу.



Як розповіла медична сестра Світлана Копилець, охочих вакцинуватися від грипу побільшало: "Вакцину отримали вчора, вже зробили 10 дітям. Минулого року теж багато було. Раніше батьки менше щеплювали, тепер щеплюються дуже добре".



Вперше вирішила щепити від грипу 15-річну доньку лучанка Світлана Сахнюк. Жінка каже: донька хворіє часто, тож цьогоріч вирішили захиститися та завчасно подбати про здоров'я в осінньо-зимовий період.



Препарати для щеплення – 150 доз вакцини проти грипу – медзаклад отримав 21 листопада, – зазначила завідувачка відділення дитячої поліклініки Жанна Пахарчук.



З її слів, оскільки грип для дітей небезпечніший за звичайну застуду, то ефективною його профілактикою задля запобігання важких ускладнень є вакцинація.



"Вакцина, яка робиться з шести місяців. Якраз початок листопада і практично за цей місяць, щоб виробилися антитіла у дітей на грудень, щоб вони були захищені. Протипоказів від щеплень немає. Багато цих вакцин батьки самі купують, ми не можемо всіх охопити безплатною вакциною", – каже лікарка.



Діагноз "грип" у цьому сезоні епідеміологи ще не ставили, проте впродовж останніх трьох тижнів захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції серед волинян зросла, – каже лікарка-епідеміологиня Валентина Хомутінкіна.



"Минулого тижня захворіло понад 3 тисячі людей, переважно хворіє дитяче населення – це 66 відсотків. В області вже зареєстровано циркуляцію вірусів грипу А. Грип за прогнозами повертається і він має тенденцію до виживання. Коронавірусна інфекція ослабла, вірус грипу на цьому фоні більш стане агресивним", – сказала епідеміологиня.



Суспільне також поспілкувалося з лучанами, які поділилися думками щодо вакцинації дітей та дорослих проти грипу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В амбулаторії та медичні пункти на Волині розподілили вакцини проти грипу. Усього область отримала 1 500 доз вакцини "Ваксігрип" французького виробництва та 400 доз "Джісі Флю" корейського виробництва, у котрої десятидозний флакон".Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’яЗ її слів, усі вакцини отримані в межах гуманітарної допомоги від європейських партнерів. Право на безоплатне щеплення мають дорослі та діти з групи ризику за медичними показами та професійній діяльності. Для цього, каже Людмила Рожко, потрібно звернутися до сімейного лікаря."Медичні працівники першочергово, вчителі, вихователі, військовослужбовці, які мають право на захист, враховуючи свою професійну діяльність", – зазначила посадовиця.Суспільне побувало у Луцькій дитячій поліклініці, де 22 листопада стартувала вакцинація охочих проти грипу.Як розповіла медична сестра, охочих вакцинуватися від грипу побільшало: "Вакцину отримали вчора, вже зробили 10 дітям. Минулого року теж багато було. Раніше батьки менше щеплювали, тепер щеплюються дуже добре".Вперше вирішила щепити від грипу 15-річну доньку лучанка. Жінка каже: донька хворіє часто, тож цьогоріч вирішили захиститися та завчасно подбати про здоров'я в осінньо-зимовий період.Препарати для щеплення – 150 доз вакцини проти грипу – медзаклад отримав 21 листопада, – зазначила завідувачка відділення дитячої поліклінікиЗ її слів, оскільки грип для дітей небезпечніший за звичайну застуду, то ефективною його профілактикою задля запобігання важких ускладнень є вакцинація."Вакцина, яка робиться з шести місяців. Якраз початок листопада і практично за цей місяць, щоб виробилися антитіла у дітей на грудень, щоб вони були захищені. Протипоказів від щеплень немає. Багато цих вакцин батьки самі купують, ми не можемо всіх охопити безплатною вакциною", – каже лікарка.Діагноз "грип" у цьому сезоні епідеміологи ще не ставили, проте впродовж останніх трьох тижнів захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції серед волинян зросла, – каже лікарка-епідеміологиня"Минулого тижня захворіло понад 3 тисячі людей, переважно хворіє дитяче населення – це 66 відсотків. В області вже зареєстровано циркуляцію вірусів грипу А. Грип за прогнозами повертається і він має тенденцію до виживання. Коронавірусна інфекція ослабла, вірус грипу на цьому фоні більш стане агресивним", – сказала епідеміологиня.Суспільне також поспілкувалося з лучанами, які поділилися думками щодо вакцинації дітей та дорослих проти грипу.

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