Ми повинні бути готові до ескалації війни в Україні, – Шольц

Ми повинні бути готові до ескалації війни в Україні, – Шольц
Німеччина має бути готова до ескалації війни в Україні.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц на конференції в Берліні, повідомляє LB.ua.

"Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії. Ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц.

За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Канцлер також заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю вартувала того вже тому, що під час неї було озвучено спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї. Під час візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц і голова КНР Сі Цзіньпін засудили загрози застосування Росією ядерної зброї в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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