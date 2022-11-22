Ми повинні бути готові до ескалації війни в Україні, – Шольц





Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц на конференції в Берліні, повідомляє



"Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії. Ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц.



За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.



Канцлер також заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю вартувала того вже тому, що під час неї було озвучено спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї. Під час візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц і голова КНР Сі Цзіньпін засудили загрози застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина має бути готова до ескалації війни в Україні.Про це заявив німецький канцлерна конференції в Берліні, повідомляє LB.ua "Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії. Ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц.За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.Канцлер також заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю вартувала того вже тому, що під час неї було озвучено спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї. Під час візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц і голова КНР Сі Цзіньпін засудили загрози застосування Росією ядерної зброї в Україні.

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