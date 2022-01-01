ЗСУ мають звільнити ще близько двох тисяч населених пунктів, – Зеленський





Виступаючи перед учасниками 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції президент України Володимир Зеленський розповів, що українським військовим вдалося звільнити від російської окупації вже понад 1800 населених пунктів, у яких росіяни замінували й пограбували все, що встигли, пише



"Загалом міст і сіл, які нам ще належить звільнити й відновити, ще близько 2 тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха", - сказав Зеленський.



Він наголосив, що Росія своєю війною прагне не просто привласнити українську землю та ресурси, це є зіткненням "двох протилежних ставлень до людей і до життя". За словами президента, Росія приносить репресії, знущання, забирає в людей не лише майно.



"Є тисячі прикладів, зокрема того, як російські військові розстрілювали житлові будинки чи аавтівки на дорогах. Є тисячі доказів того, що мінування та знищення енергетичної, медичної, освітньої та іншої інфраструктури в Україні – це свідома російська політика. Вони прагнуть, щоб українці просто не змогли жити на цій землі. Зараз, перед зимою, ми зіткнулися з однією з найбільших загроз за час повномасштабної війни - російський ракетний терор зруйнував майже половину нашої енергетичної інфраструктури. І ми знаємо, що Кремль поставив завдання й далі бити по енергооб'єктах", - зазначив Зеленський.



Він підкреслив, що Росія цим хоче зробити з усією територією України те, що вона робить з окупованими містами й селами - хоче знищити життя.



"Щоб пройти цю зиму і не дати Росії перетворити холод на знаряддя терору й підкорення, ми потребуємо багатьох речей - від генераторів різної потужності до старлінків. Для нас це не просто питання про техніку. Для України - це захист від терору. Я закликаю вас бути конкретними в допомозі і підтримати захист наших міст і громад від терору. Разом ми це точно зможемо", - закликав Зеленський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України мають деокупувати ще близько 2 тисяч населених пунктів, захоплених російськими терористами.Виступаючи перед учасниками 104-го Конгресу мерів і голів муніципалітетів Франції президент Українирозповів, що українським військовим вдалося звільнити від російської окупації вже понад 1800 населених пунктів, у яких росіяни замінували й пограбували все, що встигли, пише УНІАН "Загалом міст і сіл, які нам ще належить звільнити й відновити, ще близько 2 тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха", - сказав Зеленський.Він наголосив, що Росія своєю війною прагне не просто привласнити українську землю та ресурси, це є зіткненням "двох протилежних ставлень до людей і до життя". За словами президента, Росія приносить репресії, знущання, забирає в людей не лише майно."Є тисячі прикладів, зокрема того, як російські військові розстрілювали житлові будинки чи аавтівки на дорогах. Є тисячі доказів того, що мінування та знищення енергетичної, медичної, освітньої та іншої інфраструктури в Україні – це свідома російська політика. Вони прагнуть, щоб українці просто не змогли жити на цій землі. Зараз, перед зимою, ми зіткнулися з однією з найбільших загроз за час повномасштабної війни - російський ракетний терор зруйнував майже половину нашої енергетичної інфраструктури. І ми знаємо, що Кремль поставив завдання й далі бити по енергооб'єктах", - зазначив Зеленський.Він підкреслив, що Росія цим хоче зробити з усією територією України те, що вона робить з окупованими містами й селами - хоче знищити життя."Щоб пройти цю зиму і не дати Росії перетворити холод на знаряддя терору й підкорення, ми потребуємо багатьох речей - від генераторів різної потужності до старлінків. Для нас це не просто питання про техніку. Для України - це захист від терору. Я закликаю вас бути конкретними в допомозі і підтримати захист наших міст і громад від терору. Разом ми це точно зможемо", - закликав Зеленський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію