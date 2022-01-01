Світло завжди перемагає темряву: добрі новини від ВолиньPost за 22 листопада

«Із 24 лютого в Україні немає добрих днів». Так нам здавалося раніше. Нині ж ми переконані: добро є у щодня, як і світло. Бо воно в українців – всередині.Тож традиційно нагадуємо про позитивні новини цього дня,За результатами другого відбору волинським хліборобам передали ще 25 рукавів для зберігання зернових. Загалом же, відповідно до поданих заявок, аграрії краю отримали 807 мобільних сховищ вартістю понад 1 тисячу доларів кожне.Завдяки цій програмі українські аграрії отримають додаткові можливості для зберігання 7 мільйонів тонн зернових.21 листопада з черговим візитом до Володимира прибув благодійник з німецького міста-партнера Цвікау. Уже традиційно чоловік привіз вантаж гуманітарної допомоги.На прохання Володимирської міської ради з огляду на поточну ситуацію, а також нагальні потреби підприємств критичної інфраструктури, місто-партнер Цвікау на чолі з головою асоціації “Партнерство для України” Карлом-Ернстом Мюллером передали для нашої громади чотири генератори різної потужності.21 листопада 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа, секретар єпархіального управління прот.зустрівся з парафіянами Свято-Хресто-Воздвиженського храму села Туропин Ковельського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з УПЦ (МП) у Православну Церкву України.Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 22 листопада ЗСУ уже знищили близько 85000 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 85000 (+400) осіб,танків ‒ 2895 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од,артилерійських систем – 1882 (+12) од,РСЗВ – 395 (+2) од,засобів ППО ‒ 209 (+0) од,літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),крилатих ракет ‒ 480 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,спеціальної техніки ‒ 161 (+0).В освітньому хабі, який діє на базі Луцького технічного коледжу, лучани та переселенці безплатно вивчають флористику, і опановують нові професії. Наразі в хабі навчаються пів сотні людей.Як розповіла координаторка, після завершення навчання, учасники отримають сертифікати. За її словами, невдовзі в освітньому хабі планують розпочати курси кухарів, екскурсоводів і кравчинь-вишивальниць.У цивільному життібув будівельником – працював мулярем. Це вже його третій прихід до війська: в юності була «строчка», згодом АТО, а 25 лютого 2022 року «Циган» вже був у лавах Волинської бригади тероборони.«Мене ще в 2014-му комбат так прозвав – відтоді цей позивний і «приклеївся»», – розповідає чоловік.Вдома на чоловіка з Перемогою чекають дружина, донька та син. А ще – східноєвропейська вівчарка Жуля, яка вже розміняла другий десяток.«Ми на своїй землі! І ми їх на наше подвір’я не звали! Присунулися без запрошення – одержать сповна!», - каже Юрій.