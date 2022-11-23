Де на Волині вимикатимуть світло 23 листопада. ГРАФІК





Про це інформують у «Волиньобленерго».



ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ГРАФІКОМ МОЖНА ЗА ПОСИЛАННЯМ



Введення в дію та відміна ГПВ здійснюється «Волиньобленерго» за розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України.



Графік погодинного відключення (ГПВ) хоч і є плановим, однак застосовується він у зв’язку із ненормальним режимом роботи енергосистеми України, тому вказані у ньому години можуть змінюватись.



Також енергетики звертають увагу, що навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.



Окрім того, просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.



Раніше ми писали,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НЕК «Укренерго» запроваджено у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 23 листопада.Про це інформують у «Волиньобленерго».Введення в дію та відміна ГПВ здійснюється «Волиньобленерго» за розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України.Графік погодинного відключення (ГПВ) хоч і є плановим, однак застосовується він у зв’язку із ненормальним режимом роботи енергосистеми України, тому вказані у ньому години можуть змінюватись.Також енергетики звертають увагу, що навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.Окрім того, просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.Раніше ми писали, чому час ввімнення та відключення по графіку не завжди співпадає

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