23 листопада на Волині: гортаючи календар

23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).

23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)

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Теги: Гортаючи календар
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23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Світло завжди перемагає темряву: добрі новини від ВолиньPost за 22 листопада
22 листопад, 23:35
 0
Де на Волині вимикатимуть світло 23 листопада. ГРАФІК
22 листопад, 23:25
 0
На випадок тривалих відключень світла: по всій Україні розгорнуть «пункти незламності»
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