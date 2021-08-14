Волинський іконостас реставрували київські майстри

Волинський іконостас реставрували київські майстри
У Музеї волинської ікони київські реставратори відновлювали образи, яким понад 200 років.

Про це розповіла Суспільному директорка музею Тетяна Єлісєєва.

Майстри Національного науково-дослідного реставраційного центру України близько тижня працювали з іконами з частини іконостаса церкви "Різдва Богородиці" із с. Гумнище Горохівського району.

На частині іконостаса розміщено по три ікони апостольського та по шість ікон празникового рядів.

Тетяна Єлісєєва розказала, найбільше образи постраждали від жука-деревогриза. За її словами, загалом було відреставровано 18 ікон: "Це живопис 18 століття. Там було поновлено тло, вони дещо розчистили лики апостолів. Але це ще не остаточна реставрація".

Працювали з іконами київські художниці Ганна Шустіна та Віта Коротких. Майстрині укріпили та розчистили ікони, зняли профілактичні наклейки, які тримали пошкоджені ділянки ґрунту – розповіла музейниця.

"Ікони писалися так, спочатку дошка покривалася ґрунтом – левкасом, потім наносилися фарби. І цей ґрунт може відставати, підійматися дахоподібно. Оті підняття того ґрунту, вони укладають на місце", – розповіла директорка музею.
Волинський іконостас реставрували київські майстри

За словами Тетяни Єлісєєвої, реставрація відбувається безплатно, разом із художниками приїжджають й інші спеціалісти, які оцінюють умови зберігання та пошкодження образів. Після оновлення, іконостас буде й надалі зберігатися у закритих фондах музею.
Волинський іконостас реставрували київські майстри

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, музей, ікони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський іконостас реставрували київські майстри
Сьогодні, 03:17
Ми повинні бути готові до ескалації війни в Україні, – Шольц
Сьогодні, 02:35
ЗСУ мають звільнити ще близько двох тисяч населених пунктів, – Зеленський
Сьогодні, 01:30
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Світло завжди перемагає темряву: добрі новини від ВолиньPost за 22 листопада
22 листопад, 23:35
Схожі новини
У музей на Волині повернули відреставровані ікони 18-19 століть. ФОТО У музей на Волині повернули відреставровані ікони 18-19 століть. ФОТО
10 січень, 18:00
У Музей волинської ікони повернули елементи вівтаря 17 століття. ВІДЕО У Музей волинської ікони повернули елементи вівтаря 17 століття. ВІДЕО
14 серпень, 2021, 08:35
У Нетішині презентують виставку ікон з фондів волинського музею У Нетішині презентують виставку ікон з фондів волинського музею
09 квітень, 2015, 10:40
Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України
19 листопад, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський іконостас реставрували київські майстри
Сьогодні, 03:17
 0
Ми повинні бути готові до ескалації війни в Україні, – Шольц
Сьогодні, 02:35
 0
ЗСУ мають звільнити ще близько двох тисяч населених пунктів, – Зеленський
Сьогодні, 01:30
 0
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Світло завжди перемагає темряву: добрі новини від ВолиньPost за 22 листопада
22 листопад, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8