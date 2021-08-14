Волинський іконостас реставрували київські майстри





Про це розповіла Тетяна Єлісєєва.



Майстри Національного науково-дослідного реставраційного центру України близько тижня працювали з іконами з частини іконостаса церкви "Різдва Богородиці" із с. Гумнище Горохівського району.



На частині іконостаса розміщено по три ікони апостольського та по шість ікон празникового рядів.



Тетяна Єлісєєва розказала, найбільше образи постраждали від жука-деревогриза. За її словами, загалом було відреставровано 18 ікон: "Це живопис 18 століття. Там було поновлено тло, вони дещо розчистили лики апостолів. Але це ще не остаточна реставрація".



Працювали з іконами київські художниці Ганна Шустіна та Віта Коротких. Майстрині укріпили та розчистили ікони, зняли профілактичні наклейки, які тримали пошкоджені ділянки ґрунту – розповіла музейниця.



"Ікони писалися так, спочатку дошка покривалася ґрунтом – левкасом, потім наносилися фарби. І цей ґрунт може відставати, підійматися дахоподібно. Оті підняття того ґрунту, вони укладають на місце", – розповіла директорка музею.



За словами Тетяни Єлісєєвої, реставрація відбувається безплатно, разом із художниками приїжджають й інші спеціалісти, які оцінюють умови зберігання та пошкодження образів. Після оновлення, іконостас буде й надалі зберігатися у закритих фондах музею.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Музеї волинської ікони київські реставратори відновлювали образи, яким понад 200 років.Про це розповіла Суспільному директорка музеюМайстри Національного науково-дослідного реставраційного центру України близько тижня працювали з іконами з частини іконостаса церкви "Різдва Богородиці" із с. Гумнище Горохівського району.На частині іконостаса розміщено по три ікони апостольського та по шість ікон празникового рядів.Тетяна Єлісєєва розказала, найбільше образи постраждали від жука-деревогриза. За її словами, загалом було відреставровано 18 ікон: "Це живопис 18 століття. Там було поновлено тло, вони дещо розчистили лики апостолів. Але це ще не остаточна реставрація".Працювали з іконами київські художниціта. Майстрині укріпили та розчистили ікони, зняли профілактичні наклейки, які тримали пошкоджені ділянки ґрунту – розповіла музейниця."Ікони писалися так, спочатку дошка покривалася ґрунтом – левкасом, потім наносилися фарби. І цей ґрунт може відставати, підійматися дахоподібно. Оті підняття того ґрунту, вони укладають на місце", – розповіла директорка музею.За словами Тетяни Єлісєєвої, реставрація відбувається безплатно, разом із художниками приїжджають й інші спеціалісти, які оцінюють умови зберігання та пошкодження образів. Після оновлення, іконостас буде й надалі зберігатися у закритих фондах музею.

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