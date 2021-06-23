Виготовляли та збували амфетамін: двоє лучан організували у підвалі нарколабораторію
Сьогодні, 10:10
Двоє лучан 41 та 40 років налагодили в підвалі будинку місце із виготовлення небезпечної психотропної речовини амфетаміну.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантів та у підвальному приміщенні. Під час слідчих дій виявили та вилучили амфетамін, прекурсори для виготовлення амфетаміну, обладнання (скляні трубки, колби, холодильник, мірні ємності, термометр), електронні ваги, зіпакети, ємності з нашаруванням білого кольору, засоби зв’язку та інші речові докази. Усе вилучене поліцейські направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.
Встановлено, що зловмисники щомісячно виготовляли близько 500 г амфетаміну. Наркоділки збували амфетамін на території Луцька методом «з рук в руки». Зазначимо, що один із фігурантів уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів та був засуджений до реального відбування покарання терміном 6 років.
Однак уникав відбування покарання та був оголошений в розшук. Нині він затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у скоєному. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантів та у підвальному приміщенні. Під час слідчих дій виявили та вилучили амфетамін, прекурсори для виготовлення амфетаміну, обладнання (скляні трубки, колби, холодильник, мірні ємності, термометр), електронні ваги, зіпакети, ємності з нашаруванням білого кольору, засоби зв’язку та інші речові докази. Усе вилучене поліцейські направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.
Встановлено, що зловмисники щомісячно виготовляли близько 500 г амфетаміну. Наркоділки збували амфетамін на території Луцька методом «з рук в руки». Зазначимо, що один із фігурантів уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів та був засуджений до реального відбування покарання терміном 6 років.
Однак уникав відбування покарання та був оголошений в розшук. Нині він затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у скоєному. Триває слідство.
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