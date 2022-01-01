Територія замінована: волинянам з прикордонних районів повідомили правила пересування

Територія замінована: волинянам з прикордонних районів повідомили правила пересування
Жителів Волинської області закликають бути вкрай уважними та обережними при відвідуванні п’ятикілометрової смуги вздовж кордону з Республікою Білорусь.

Про це повідомили у пресслужбі 100-ої бригади тероборони Волині.

Аби зробити північні державні рубежі України ще неприступнішими, фахівці інженерно-саперних підрозділів бригади вздовж кордону вибудовали систему мінно-вибухових загороджень.

"Власникам авто-, мото-, велотранспорту, а також власникам гужових підвод заборонено з’їжджати на узбіччя, а також користуватися польовими та лісовими дорогами!" - кажуть військові.

Дозволено пересуватися тільки головними дорогами, які ведуть до населених пунктів у п’ятикілометровій прикордонній смузі.

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Теги: Білорусь, жителі, правила пересування, міни, варте уваги
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