Територія замінована: волинянам з прикордонних районів повідомили правила пересування





Про це повідомили у пресслужбі 100-ої бригади тероборони Волині.



Аби зробити північні державні рубежі України ще неприступнішими, фахівці інженерно-саперних підрозділів бригади вздовж кордону вибудовали систему мінно-вибухових загороджень.



"Власникам авто-, мото-, велотранспорту, а також власникам гужових підвод заборонено з’їжджати на узбіччя, а також користуватися польовими та лісовими дорогами!" - кажуть військові.



Дозволено пересуватися тільки головними дорогами, які ведуть до населених пунктів у п’ятикілометровій прикордонній смузі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів Волинської області закликають бути вкрай уважними та обережними при відвідуванні п’ятикілометрової смуги вздовж кордону з Республікою Білорусь.Про це повідомили у пресслужбі 100-ої бригади тероборони Волині.Аби зробити північні державні рубежі України ще неприступнішими, фахівці інженерно-саперних підрозділів бригади вздовж кордону вибудовали систему мінно-вибухових загороджень."Власникам авто-, мото-, велотранспорту, а також власникам гужових підвод заборонено з’їжджати на узбіччя, а також користуватися польовими та лісовими дорогами!" - кажуть військові.Дозволено пересуватися тільки головними дорогами, які ведуть до населених пунктів у п’ятикілометровій прикордонній смузі.

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