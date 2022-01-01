На Волині горіли хата-пустка та господарські споруди

Минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж у Волинській області.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.22 листопада працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби 5 разів виїжджали на пожежі у Волинській області. Випадки пожеж зафіксовані у місті Нововолинську, в селі Граддя Маневицької громади, селі Білин Ковельської громади, у селі Семки Колківської громади та в селі Доросині Луцького району.Вранці горіла хата-пустка в селі Доросині Луцького району – сусіди помітили горіння, коло вогонь сягнув покрівлі й повністю охопив будівлю. Силами рятувальників 3 державної пожежно-рятувальної частини м. Рожища та працівників місцевої пожежної охорони села Доросині горіння ліквідоване. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 00:44 рятувальники 5 державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська ліквідували пожежу господарської споруди на дачному масиві «Мічурінець–1» у Нововолинську.У селі Граддя на Маневиччині працівники 13 ДПРЧ та місцевої пожежної охорони смт Колки ліквідували пожежу дерев’яної господарської будівлі, що, за попередніми даними, трапилася через порушення правил пожежної безпеки під час користування пічним опаленням.Ще дві пожежі в господарських спорудах на Ковельщині та в Колківській громаді ліквідували минулої доби рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони.