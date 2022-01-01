У Луцькому районі у 14-річного хлопця виявили гепатит А





Про це



Хлопець потрапив до лікарні з високою температурою, скаржився на біль у животі та нудоту.



Медичні працівники виявили пожовтіння склер очей та шкіри, потемніння сечі. Проведене лабораторне дослідження підтвердило наявність вірусу гепатиту А.



З метою недопущення поширення вірусного захворювання серед контактних в сім’ї та по місцю проживання, працівники Луцького районного відділу ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» провели епідеміологічне розслідування випадку та здійснили ряд протиепідемічних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді в 14-річного хлопця виявили вірусний гепатит А.Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Хлопець потрапив до лікарні з високою температурою, скаржився на біль у животі та нудоту.Медичні працівники виявили пожовтіння склер очей та шкіри, потемніння сечі. Проведене лабораторне дослідження підтвердило наявність вірусу гепатиту А.З метою недопущення поширення вірусного захворювання серед контактних в сім’ї та по місцю проживання, працівники Луцького районного відділу ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» провели епідеміологічне розслідування випадку та здійснили ряд протиепідемічних заходів.

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