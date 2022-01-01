У Луцькому районі у 14-річного хлопця виявили гепатит А

У Луцькому районі у 14-річного хлопця виявили гепатит А
У Луцькій громаді в 14-річного хлопця виявили вірусний гепатит А.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Хлопець потрапив до лікарні з високою температурою, скаржився на біль у животі та нудоту.

Медичні працівники виявили пожовтіння склер очей та шкіри, потемніння сечі. Проведене лабораторне дослідження підтвердило наявність вірусу гепатиту А.

З метою недопущення поширення вірусного захворювання серед контактних в сім’ї та по місцю проживання, працівники Луцького районного відділу ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» провели епідеміологічне розслідування випадку та здійснили ряд протиепідемічних заходів.

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Теги: гепатит А, Волинь, Луцький район
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