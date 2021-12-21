У Луцьку запустили додаток «SmartLutsk» для оплати паркування





Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише



Впровадження застосунку дозволить здійснювати оплату вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування через додаток.



Керівниця департаменту муніципальної варти Юлія Чіпак відзначила, що водії тепер у зручний спосіб зможуть розрахуватися за платну парковку, не шукаючи паркоматів. Наприклад, якщо людина на зустрічі, їй приходять сповіщення, що час потрібно продовжити. Це дозволить водіям не отримувати адміністративних стягнень. Додаток нині працює.



Розпорядником та адміністратором застосунку «SmartLutsk» буде департамент муніципальної варти. Саме муніципали здійснюватимуть контроль за оплатою послуг з користування майданчиками для платного паркування, зокрема в онлайн-режимі через застосунок «SmartLutsk».



Завантажити додаток на смартфон можна за посиланнями:



в App Store.



в Google Play

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