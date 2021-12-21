У Луцьку запустили додаток «SmartLutsk» для оплати паркування

У Луцьку запустили додаток «SmartLutsk» для оплати паркування
В обласному центрі Волині впровадили мобільний застосунок «SmartLutsk» для здійснення безготівкової оплати вартості послуг з паркування на платних парковках.

Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, пише ІА Волинські новини.

Впровадження застосунку дозволить здійснювати оплату вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування через додаток.

Керівниця департаменту муніципальної варти Юлія Чіпак відзначила, що водії тепер у зручний спосіб зможуть розрахуватися за платну парковку, не шукаючи паркоматів. Наприклад, якщо людина на зустрічі, їй приходять сповіщення, що час потрібно продовжити. Це дозволить водіям не отримувати адміністративних стягнень. Додаток нині працює.

Розпорядником та адміністратором застосунку «SmartLutsk» буде департамент муніципальної варти. Саме муніципали здійснюватимуть контроль за оплатою послуг з користування майданчиками для платного паркування, зокрема в онлайн-режимі через застосунок «SmartLutsk».

Завантажити додаток на смартфон можна за посиланнями:

в App Store.

в Google Play

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, додаток, платне паркування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лягла спати і не прокинулася: у Польщі раптово померла волинянка
Сьогодні, 11:54
У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 11:46
У Луцьку запустили додаток «SmartLutsk» для оплати паркування
Сьогодні, 11:32
У Луцькому районі у 14-річного хлопця виявили гепатит А
Сьогодні, 11:30
Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
У Луцьку запрацює додаток для оплати паркування. ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ У Луцьку запрацює додаток для оплати паркування. ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ
12 червень, 19:11
Лучани тимчасово не зможуть поповнити City Сard через додаток Лучани тимчасово не зможуть поповнити City Сard через додаток
17 січень, 11:28
Лучани можуть допомогти поліції виявляти «закладчиків» Лучани можуть допомогти поліції виявляти «закладчиків»
21 грудень, 2021, 18:40
У Луцьку громадський транспорт можна відстежити через портал СityСard У Луцьку громадський транспорт можна відстежити через портал СityСard
21 грудень, 2021, 15:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ківерці відправили гуманітарну допомогу в Лиман. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку продовжили маршрут приміського автобуса
Сьогодні, 12:44
 0
Двоє волинян переправляли військовозобов'язаних за 3000 доларів. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
У Раді зареєстрували законопроект про заборону діяльності МП в Україні
Сьогодні, 12:10
 0
РФ майже вичерпала запаси іранських дронів: цілить в енергетику і медустанови, – британська розвідка
Сьогодні, 12:04
 0
Медіа
відео
1/8