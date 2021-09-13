Лягла спати і не прокинулася: у Польщі раптово померла волинянка

Олена Мартиненко із села Старий Порицьк Павлівської громади. Родина просить допомоги, аби зібрати немалі кошти для перевезення тіла жінки додому.



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Як розповіла донька померлої Аліна Чеснохревська, її мама, аби заробити на прожиття, вже 5 років їздила працювати в одну і ту ж саму польську фірму. Нещодавно приїжджала додому і знову вернулася в Польщу. Жінка не хворіла. Лише останніми днями жалілася на болі в спині, однак все списувала на втому від роботи.



За словами Аліни, мама померла раптово: ввечері лягла спати і зранку не проснулась. Точна причина смерті поки не відома. Донька припускає, що найімовірніше це якась застуда, чи вірусне захворювання.



Тепер рідні померлої збирають кошти, щоб перевезти тіло жінки додому. Для цього необхідна чимала сума коштів – близько 2 тисяч євро. У сім’ї нема таких грошей, тому звертаються за допомогою до небайдужих.



Щоб допомогти сім’ї, пересилайте кошти за реквізитами:



Картку ПриватБанку: 5168 7451 1491 5207 – Чеснохревська Аліна (донька).

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