У Раді зареєстрували законопроект про заборону діяльності МП в Україні
Сьогодні, 12:10
Народні депутати зареєстрували проект закону, що має на меті заборонити діяльність Російської православної церкви на території України.
Про це пише УНІАН з посиланням на коментар народної депутатки Ірини Фріз.
"Даним законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Метою законопроекту є запобігання загроз національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність", - повідомила Фріз.
Вона наголосила, що діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській Православній Церкві та Українській державі.
Нагадаємо, що 22 листопада працівники СБУ провели обшуки в Києво-Печерській лаврі. Це сталося після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з храмів Лаври прославляють "русский мир".
Крім того, СБУ провели слідчі дії і в областях України, а саме на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець.
СБУ відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи і повідомила, що у храмах УПЦ МП було знайдено мільйони готівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише УНІАН з посиланням на коментар народної депутатки Ірини Фріз.
"Даним законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Метою законопроекту є запобігання загроз національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність", - повідомила Фріз.
Вона наголосила, що діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській Православній Церкві та Українській державі.
Нагадаємо, що 22 листопада працівники СБУ провели обшуки в Києво-Печерській лаврі. Це сталося після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з храмів Лаври прославляють "русский мир".
Крім того, СБУ провели слідчі дії і в областях України, а саме на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець.
СБУ відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи і повідомила, що у храмах УПЦ МП було знайдено мільйони готівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку продовжили маршрут приміського автобуса
Сьогодні, 12:44
У Раді зареєстрували законопроект про заборону діяльності МП в Україні
Сьогодні, 12:10
РФ майже вичерпала запаси іранських дронів: цілить в енергетику і медустанови, – британська розвідка
Сьогодні, 12:04
Лягла спати і не прокинулася: у Польщі раптово померла волинянка
Сьогодні, 11:54
Медіа