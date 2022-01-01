У Раді зареєстрували законопроект про заборону діяльності МП в Україні





Про це пише Ірини Фріз.



"Даним законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Метою законопроекту є запобігання загроз національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність", - повідомила Фріз.



Вона наголосила, що діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській Православній Церкві та Українській державі.



Нагадаємо, що



Крім того, СБУ провели слідчі дії і в областях України, а саме на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець.



СБУ відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи і повідомила, що у храмах УПЦ МП було знайдено мільйони готівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народні депутати зареєстрували проект закону, що має на меті заборонити діяльність Російської православної церкви на території України.Про це пише УНІАН з посиланням на коментар народної депутатки"Даним законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Метою законопроекту є запобігання загроз національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність", - повідомила Фріз.Вона наголосила, що діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській Православній Церкві та Українській державі.Нагадаємо, що 22 листопада працівники СБУ провели обшуки в Києво-Печерській лаврі . Це сталося після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з храмів Лаври прославляють "русский мир".Крім того, СБУ провели слідчі дії і в областях України, а саме на території Корецького Свято-Троїцького монастиря у місті Корець.СБУ відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи і повідомила, що у храмах УПЦ МП було знайдено мільйони готівки.

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