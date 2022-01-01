РФ майже вичерпала запаси іранських дронів: цілить в енергетику і медустанови, – британська розвідка

РФ майже вичерпала запаси іранських дронів: цілить в енергетику і медустанови, – британська розвідка
У Міністерстві оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки повідомили, що з вересня Росія, ймовірно, запустила сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) іранського виробництва проти України.

Військові аналітики зазначають, що Росія здебільшого використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей та української електромережі, пише Суспільне.

"Проте останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоб БПЛА іранського виробництва надавали пріоритет медичним установам як можливим цілям і вражали їх керованими боєприпасами у разі ідентифікації", — йдеться в повідомленні.

У британській розвідці припускають, що Росія могла проводити кампанію з використання БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА були нейтралізовані.

"З 17 листопада 2022 року не було публічних повідомлень про удари БПЛА OWA. Росія, мабуть, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, намагатиметься їх поповнити. Росія, ймовірно, може закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж вона може виробляти нові крилаті ракети всередині країни", — йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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