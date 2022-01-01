Двоє волинян переправляли військовозобов'язаних за 3000 доларів. ФОТО

Двом волинянам повідомили про підозру за сприяння в переправленні військовозобов'язаного за кордон. За свої послуги вони брали 3000 доларів США.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 46-річному лучанину та 32-річному жителю одного з сіл Луцького району повідомили про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України із корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України).За даними слідства, громадяни взялися за 3000 доларів США вирішити питання про внесення відомостей про військовозобов'язаного чоловіка в інформаційну систему «Шлях», що дало б йому можливість виїхати на територію Євросоюзу нібито задля доставки гуманітарної допомоги.Водночас, перетнути кордон їхньому клієнту не вдалося – його дії були припинені правоохоронцями.Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.Триває досудове розслідування, яке провадять слідчі Луцького РУП ГУНП у Волинській області.Викрили злочинні дії волинян за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.Примітка: Санкцією ч. 3 ст. 332 КК України за вчинене за попередньою змовою групою осіб сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України із корисливих мотивів передбачено покарання в виді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.