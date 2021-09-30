У Луцьку продовжили маршрут приміського автобуса
Сьогодні, 12:44
Виконавчий комітет Луцької міськради змінив схему руху приміського автобусного маршруту №149 "Луцьк-Озерце". А саме, через звернення мешканців громади його продовжили до села Небіжка та змінити назву самого маршруту.
Про це пише ВСН.
Відповідне рішення прийняли на засідання виконавчого комітету 23 листопада.
Відтепер автобус №149 «Луцьк-Небіжка» курсуватиме за маршрутом у прямому та зворотному напрямку: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Стрілецька, Героїв УПА, села Липляни, Жидичин, Кульчин, Озерце, Небіжка (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна (територія АС № 1), у селах Озерце та Небіжка).
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Про це пише ВСН.
Відповідне рішення прийняли на засідання виконавчого комітету 23 листопада.
Відтепер автобус №149 «Луцьк-Небіжка» курсуватиме за маршрутом у прямому та зворотному напрямку: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Стрілецька, Героїв УПА, села Липляни, Жидичин, Кульчин, Озерце, Небіжка (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна (територія АС № 1), у селах Озерце та Небіжка).
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