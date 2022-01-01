Ківерці відправили гуманітарну допомогу в Лиман. ФОТО

Ківерці відправили гуманітарну допомогу в Лиман. ФОТО
З Ківерцівського координаційного центру міськради відправили гуманітарну допомогу у напрямку Лимана Донецької області.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

Координаційний центр при Ківерцівській міській раді від початку війни на постійній основі співпрацює з військовими капеланами Волині. Черговий вантаж з теплим одягом, шкарпетками, рукавицями, карематами, спальними мішками, ліхтариками, медичними препаратами, продуктами харчування, засобами гігієни попрямував у напрямку Лимана Донецької області.

Зі слів військового капелана отця Івана цей гуманітарний вантаж доставлять військовослужбовцям ЗСУ 14-ої окремої механізованої бригади.
Ківерці відправили гуманітарну допомогу в Лиман. ФОТО
Ківерці відправили гуманітарну допомогу в Лиман. ФОТО


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Теги: гуманітарна допомога, Лиман, Ківерці
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