Ківерці відправили гуманітарну допомогу в Лиман. ФОТО





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Координаційний центр при Ківерцівській міській раді від початку війни на постійній основі співпрацює з військовими капеланами Волині. Черговий вантаж з теплим одягом, шкарпетками, рукавицями, карематами, спальними мішками, ліхтариками, медичними препаратами, продуктами харчування, засобами гігієни попрямував у напрямку Лимана Донецької області.



Зі слів військового капелана отця Івана цей гуманітарний вантаж доставлять військовослужбовцям ЗСУ 14-ої окремої механізованої бригади.





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