Росіяни будують оборонні смуги на підступах до Криму та у Джанкойському районі, – розвідка





Про це кореспондентові Андрій Черняк.



Він зазначив, що воєнна розвідка України станом на сьогодні не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова.



«Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ», - зазначив Черняк.



Говорячи про евакуацію росіян та колаборантів із Херсонщини, Запоріжжя, представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію Росії.



«Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України», - акцентував Черняк.



Також він додав, що загарбники в Криму намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту, військову техніку під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони, зокрема наземних систем.



«Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки», - зазначив представник ГУР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія активно готується до оборони Кримського півострова, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району.Про це кореспондентові Укрінформу розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони УкраїниВін зазначив, що воєнна розвідка України станом на сьогодні не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова.«Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ», - зазначив Черняк.Говорячи про евакуацію росіян та колаборантів із Херсонщини, Запоріжжя, представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію Росії.«Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України», - акцентував Черняк.Також він додав, що загарбники в Криму намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту, військову техніку під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони, зокрема наземних систем.«Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки», - зазначив представник ГУР.

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