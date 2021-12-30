Де у Луцьку можна буде купити ялинки. ПЕРЕЛІК МІСЦЬ





Про це повідомили на



Торік ялинки та сосни до свят у Луцьку продавали у 12 визначених місцях. У 2020 році таких пунктів продажу було 13.



Цієї зими дерева до свят лучани зможуть придбати з 15 грудня до 15 січня. Продавати ялинки та сосни офіційно дозволили в таких місцях:



- бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);

- проспект Відродження, 6;

- на розі вулиці Січової – проспекту Відродження;

- вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);

- вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);

- вулиця Героїв УПА (поблизу магазину "Вишківський")

- вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);

- проспект Соборності, 26;

- вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру "Глобус");

- вулиця Львівська (поблизу магазину SPAR).



Пункти продажу міська рада узгодила з пожежною охороною, патрульною поліцією та відповідно до правил благоустрою міста. Підприємці, які хочуть отримати дозвіл на продаж хвої у цих місцях, повинні звернутися до Центру надання адміністративних послуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку затвердили пункти продажу хвойних дерев до різдвяних і новорічних свят. Цьогоріч кількість цих місць скоротили до десяти.Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.Торік ялинки та сосни до свят у Луцьку продавали у 12 визначених місцях. У 2020 році таких пунктів продажу було 13.Цієї зими дерева до свят лучани зможуть придбати з 15 грудня до 15 січня. Продавати ялинки та сосни офіційно дозволили в таких місцях:- бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);- проспект Відродження, 6;- на розі вулиці Січової – проспекту Відродження;- вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);- вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);- вулиця Героїв УПА (поблизу магазину "Вишківський")- вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);- проспект Соборності, 26;- вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру "Глобус");- вулиця Львівська (поблизу магазину SPAR).Пункти продажу міська рада узгодила з пожежною охороною, патрульною поліцією та відповідно до правил благоустрою міста. Підприємці, які хочуть отримати дозвіл на продаж хвої у цих місцях, повинні звернутися до Центру надання адміністративних послуг.

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