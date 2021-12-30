Де у Луцьку можна буде купити ялинки. ПЕРЕЛІК МІСЦЬ
Сьогодні, 13:39
У Луцьку затвердили пункти продажу хвойних дерев до різдвяних і новорічних свят. Цьогоріч кількість цих місць скоротили до десяти.
Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Торік ялинки та сосни до свят у Луцьку продавали у 12 визначених місцях. У 2020 році таких пунктів продажу було 13.
Цієї зими дерева до свят лучани зможуть придбати з 15 грудня до 15 січня. Продавати ялинки та сосни офіційно дозволили в таких місцях:
- бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);
- проспект Відродження, 6;
- на розі вулиці Січової – проспекту Відродження;
- вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);
- вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);
- вулиця Героїв УПА (поблизу магазину "Вишківський")
- вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);
- проспект Соборності, 26;
- вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру "Глобус");
- вулиця Львівська (поблизу магазину SPAR).
Пункти продажу міська рада узгодила з пожежною охороною, патрульною поліцією та відповідно до правил благоустрою міста. Підприємці, які хочуть отримати дозвіл на продаж хвої у цих місцях, повинні звернутися до Центру надання адміністративних послуг.
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Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.
Торік ялинки та сосни до свят у Луцьку продавали у 12 визначених місцях. У 2020 році таких пунктів продажу було 13.
Цієї зими дерева до свят лучани зможуть придбати з 15 грудня до 15 січня. Продавати ялинки та сосни офіційно дозволили в таких місцях:
- бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);
- проспект Відродження, 6;
- на розі вулиці Січової – проспекту Відродження;
- вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);
- вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);
- вулиця Героїв УПА (поблизу магазину "Вишківський")
- вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);
- проспект Соборності, 26;
- вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру "Глобус");
- вулиця Львівська (поблизу магазину SPAR).
Пункти продажу міська рада узгодила з пожежною охороною, патрульною поліцією та відповідно до правил благоустрою міста. Підприємці, які хочуть отримати дозвіл на продаж хвої у цих місцях, повинні звернутися до Центру надання адміністративних послуг.
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