ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському і Бахмутському напрямках





Про це повідомляє Сергія Череватого в ефірі телемарафону "Єдині новини".



Як пояснив Череватий, ЗСУ не мають наміру відступати. Відступ, є крайнім засобом, який застосовується виключно для уникнення великих втрат, як це було, наприклад, під Сєвєродонецьком або ж Лисичанском.



"Головний наш план на цьому Авдіївському і Бахмутському напрямках - максимально вимотати противника, що ми щодня успішно робимо, нанести йому непоправні втрати і це теж робиться щодня. Значний кістяк професійних збройних сил Росії можна сказати вже винищений", - заявив Череватий.



Спікер Східного угрупування ЗСУ додав, що наразі Росія поновлює позиції мобілізованими кадрами. Минулої доби останні прибули до Донецької області, ще 3 тисячі були відправлені до населеного пункту Ялта. Увесь цей процес відслідковується нашими воїнами.



"Вся практика останніх місяців показує, що в плані нанесення шкоди, знищення ворога у нас неймовірна перевага над ним. Ми набагато технологічніше працюємо, використовуємо нову техніку і технології", - зауважив Череватий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ вибудували потужну оборону, яку ворог вже місяцями не може прорвати. Головний кістяк росіян на Авдіївському і Бахмутському напрямках було знищено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Східного угруповання військ ЗСУв ефірі телемарафону "Єдині новини".Як пояснив Череватий, ЗСУ не мають наміру відступати. Відступ, є крайнім засобом, який застосовується виключно для уникнення великих втрат, як це було, наприклад, під Сєвєродонецьком або ж Лисичанском."Головний наш план на цьому Авдіївському і Бахмутському напрямках - максимально вимотати противника, що ми щодня успішно робимо, нанести йому непоправні втрати і це теж робиться щодня. Значний кістяк професійних збройних сил Росії можна сказати вже винищений", - заявив Череватий.Спікер Східного угрупування ЗСУ додав, що наразі Росія поновлює позиції мобілізованими кадрами. Минулої доби останні прибули до Донецької області, ще 3 тисячі були відправлені до населеного пункту Ялта. Увесь цей процес відслідковується нашими воїнами."Вся практика останніх місяців показує, що в плані нанесення шкоди, знищення ворога у нас неймовірна перевага над ним. Ми набагато технологічніше працюємо, використовуємо нову техніку і технології", - зауважив Череватий.

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