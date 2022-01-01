Переданого РФ Медведчука продовжать судити в Україні: засідання будуть закритими

Переданого РФ Медведчука продовжать судити в Україні: засідання будуть закритими
Кримінальне переслідування в Україні народного депутата забороненої політичної партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, переданого Росії в рамках обміну, продовжується та здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що колегія суддів Личаківського районного суду Львова розпочала спеціальне судове провадження стосовно Медведчука. Він обвинувачується у вчиненні державної зради і незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК).

Так, спеціальне судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого (in absentia). Судовий розгляд обвинувального акту у справі буде проводитися у закритому судовому засіданні для уникнення розголошення таємниці, яка охороняється законом.

Окрім того, у так званій "вугільній справі", за підозрою Медведчука у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК), суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

На майно Медведчука та майно пов’язаних з ним осіб накладений арешт.

У повідомленні ОГП не вказано прзівище, але деталі справи вказують на те, що це Медведчук.

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Теги: Росія, Україна, війна
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