Переданого РФ Медведчука продовжать судити в Україні: засідання будуть закритими

Віктора Медведчука, переданого Росії в рамках обміну, продовжується та здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia.



Про це



Зазначається, що колегія суддів Личаківського районного суду Львова розпочала спеціальне судове провадження стосовно Медведчука. Він обвинувачується у вчиненні державної зради і незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК).



Так, спеціальне судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого (in absentia). Судовий розгляд обвинувального акту у справі буде проводитися у закритому судовому засіданні для уникнення розголошення таємниці, яка охороняється законом.



Окрім того, у так званій "вугільній справі", за підозрою Медведчука у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК), суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.



На майно Медведчука та майно пов’язаних з ним осіб накладений арешт.



У повідомленні ОГП не вказано прзівище, але деталі справи вказують на те, що це Медведчук.



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