На Волині – перебої зі світлом через масовані обстріли росіян об‘єктів енергетичної інфраструктури





Про це Ігор Поліщук.



"Перебої з постачанням електроенергії в місті та селах громади у зв‘язку з обстрілами російськими терористами об‘єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Чекаємо інформацію від енергетиків. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні.



Мер Ковеля також повідомив, що місто знеструмлене.



"Ковель - знеструмлений. Така ж ситуація наразі по всій області. Причини з’ясовуємо з енергетиками", - написав він у телеграмі.



Крім того, без світла залишається і весь Львів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині - перебої з постачанням електроенергії через обстріли російських окупантів.Про це повідомив мер Луцька"Перебої з постачанням електроенергії в місті та селах громади у зв‘язку з обстрілами російськими терористами об‘єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Чекаємо інформацію від енергетиків. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні.Мер Ковеля також повідомив, що місто знеструмлене."Ковель - знеструмлений. Така ж ситуація наразі по всій області. Причини з’ясовуємо з енергетиками", - написав він у телеграмі.Крім того, без світла залишається і весь Львів.

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