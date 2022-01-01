На Волині – перебої зі світлом через масовані обстріли росіян об‘єктів енергетичної інфраструктури

На Волині – перебої зі світлом через масовані обстріли росіян об‘єктів енергетичної інфраструктури
На Волині - перебої з постачанням електроенергії через обстріли російських окупантів.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Перебої з постачанням електроенергії в місті та селах громади у зв‘язку з обстрілами російськими терористами об‘єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Чекаємо інформацію від енергетиків. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

Мер Ковеля також повідомив, що місто знеструмлене.

"Ковель - знеструмлений. Така ж ситуація наразі по всій області. Причини з’ясовуємо з енергетиками", - написав він у телеграмі.

Крім того, без світла залишається і весь Львів.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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