Росія завдала два ракетних удари по електропідстанції на Львівщині

Росія завдала два ракетних удари по електропідстанції на Львівщині
Сьогодні, 23 листопада, під час повітряної тривоги російські окупаційні війська завдали ракетного удару по електропідстанції у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Два ракетних удари по електропідстанції у Львівській області. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Козицький зазначив, що через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.

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Теги: Росія, Україна, війна
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