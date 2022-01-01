Росія завдала два ракетних удари по електропідстанції на Львівщині





Про це Максим Козицький.



"Два ракетних удари по електропідстанції у Львівській області. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії", - йдеться в повідомленні.



Козицький зазначив, що через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 листопада, під час повітряної тривоги російські окупаційні війська завдали ракетного удару по електропідстанції у Львівській області.Про це повідомив голова Львівської ОВА"Два ракетних удари по електропідстанції у Львівській області. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії", - йдеться в повідомленні.Козицький зазначив, що через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.

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