На Волині – аварійні відключення світла: коли відновлять електропостачання. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:41
Через обстріли в обідню пору 23 листопада російськими військами на Волині сталися перебої з електропостачанням. Про відсутність світла повідомляють міські голови Луцька та Ковеля.
На гарячій лінії “Волиньобленерго” Суспільному повідомили, що порушення у мережах спричинили велику кількість аварійних вимкнень у всій області.
ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 16.03
У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили, що на території всієї області є аварійні вимкнення.
Очікуваний термін відновлення електропостачання - впродовж доби.
"Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - наголошують у ПрАТ "Волиньобленерго".
Нагадаємо, що перебої з постачанням електроенергії на Волині у зв‘язку з обстрілами російськими терористами об‘єктів енергетичної інфраструктури в Україні.
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На гарячій лінії “Волиньобленерго” Суспільному повідомили, що порушення у мережах спричинили велику кількість аварійних вимкнень у всій області.
ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 16.03
У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили, що на території всієї області є аварійні вимкнення.
Очікуваний термін відновлення електропостачання - впродовж доби.
"Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - наголошують у ПрАТ "Волиньобленерго".
Нагадаємо, що перебої з постачанням електроенергії на Волині у зв‘язку з обстрілами російськими терористами об‘єктів енергетичної інфраструктури в Україні.
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