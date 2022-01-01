На Волині – аварійні відключення світла: коли відновлять електропостачання. ОНОВЛЕНО

На Волині – аварійні відключення світла: коли відновлять електропостачання. ОНОВЛЕНО
Через обстріли в обідню пору 23 листопада російськими військами на Волині сталися перебої з електропостачанням. Про відсутність світла повідомляють міські голови Луцька та Ковеля.

На гарячій лінії “Волиньобленерго” Суспільному повідомили, що порушення у мережах спричинили велику кількість аварійних вимкнень у всій області.

ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 16.03

У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили, що на території всієї області є аварійні вимкнення.

Очікуваний термін відновлення електропостачання - впродовж доби.

"Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - наголошують у ПрАТ "Волиньобленерго".

Нагадаємо, що перебої з постачанням електроенергії на Волині у зв‘язку з обстрілами російськими терористами об‘єктів енергетичної інфраструктури в Україні.

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Теги: Волинь, світло, перебої
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