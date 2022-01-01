На Волині – аварійні відключення світла: коли відновлять електропостачання. ОНОВЛЕНО





На гарячій лінії “Волиньобленерго”



ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 16.03



У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили, що на території всієї області є аварійні вимкнення.



Очікуваний термін відновлення електропостачання - впродовж доби.



"Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного", - наголошують у ПрАТ "Волиньобленерго".



Нагадаємо, що



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