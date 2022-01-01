Луцьк – без світла: як у центрі працює «пункт незламності». ФОТО

У центрі Луцька запрацював «пункт незламності». Після того, як приблизно о 14:30 23 листопада у місті зникла електроенергія, сюди стала приходити чимала кількість людей. Станом на 16:10 «пункт незламності» вщерть заповнений. Тут люди стають у чергу для того, аби зарядити телефони.Як розповів сержант служби цивільного захистуу коментарі, вперше у «пункт незламності» прийшла така велика кількість людей. У випадку перебоїв у роботі енергетичної системи та відсутності електропостачання у місті тут, за словами рятувальника, люди можуть отримати їжу та воду, зігрітися та зарядити гаджети.«Пункт незламності» буде відкритий цілодобово, але працюватиме з урахуванням комендантської години. Під час повітряної тривоги відвідувачів спрямовуватимуть в укриття.