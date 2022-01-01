Луцьк – без світла: як у центрі працює «пункт незламності». ФОТО

Луцьк – без світла: як у центрі працює «пункт незламності». ФОТО
У центрі Луцька запрацював «пункт незламності». Після того, як приблизно о 14:30 23 листопада у місті зникла електроенергія, сюди стала приходити чимала кількість людей. Станом на 16:10 «пункт незламності» вщерть заповнений. Тут люди стають у чергу для того, аби зарядити телефони.

Як розповів сержант служби цивільного захисту Андрій Бондарук у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost, вперше у «пункт незламності» прийшла така велика кількість людей. У випадку перебоїв у роботі енергетичної системи та відсутності електропостачання у місті тут, за словами рятувальника, люди можуть отримати їжу та воду, зігрітися та зарядити гаджети.
Луцьк – без світла: як у центрі працює «пункт незламності». ФОТО

«Пункт незламності» буде відкритий цілодобово, але працюватиме з урахуванням комендантської години. Під час повітряної тривоги відвідувачів спрямовуватимуть в укриття.
Луцьк – без світла: як у центрі працює «пункт незламності». ФОТО
Луцьк – без світла: як у центрі працює «пункт незламності». ФОТО
Луцьк – без світла: як у центрі працює «пункт незламності». ФОТО


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Теги: Луцьк, Пункт Незламності
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