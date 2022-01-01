На Ковельщині лунатимуть вибухи: просять зберігати спокій
Сьогодні, 16:30
Жителів Ковельського району попереджають про вибухотехнічні роботи.
Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"На півночі району після 17.00 проводитимуть вибухотехнічні роботи.
Працюватимуть наші військові, не хвилюйтеся", написав Погуляйко.
Нагадаємо, такі ж роботи сьогодні відбулися на Камінь-Каширщині.
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Про це написав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"На півночі району після 17.00 проводитимуть вибухотехнічні роботи.
Працюватимуть наші військові, не хвилюйтеся", написав Погуляйко.
Нагадаємо, такі ж роботи сьогодні відбулися на Камінь-Каширщині.
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