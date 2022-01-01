На Ковельщині лунатимуть вибухи: просять зберігати спокій





Про це Юрій Погуляйко.



"На півночі району після 17.00 проводитимуть вибухотехнічні роботи.



Працюватимуть наші військові, не хвилюйтеся", написав Погуляйко.



Нагадаємо, такі ж

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів Ковельського району попереджають про вибухотехнічні роботи.Про це написав голова Волинської ОВА"На півночі району після 17.00 проводитимуть вибухотехнічні роботи.Працюватимуть наші військові, не хвилюйтеся", написав Погуляйко.Нагадаємо, такі ж роботи сьогодні відбулися на Камінь-Каширщині.

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