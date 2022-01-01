Україна провела обмін полоненими: додому повернули захисників «Азовсталі». ВІДЕО
Сьогодні, 16:53
Україна 23 листопада змогла провести черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців: один цивільний і 35 військових.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у Телеграм-каналі.
«Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення», - повідомив Єрмак.
Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного бійця із ЗСУ.
У звільненого цивільного була ампутована нога.
«Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються - і не тільки вони.
Ми повернемо всіх», - каже голова ОП.
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Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у Телеграм-каналі.
«Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення», - повідомив Єрмак.
Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного бійця із ЗСУ.
У звільненого цивільного була ампутована нога.
«Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є бігборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються - і не тільки вони.
Ми повернемо всіх», - каже голова ОП.
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