Світла в Україні не буде протягом доби, – Укренерго
Сьогодні, 17:20
Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила вдень 23 листопада, що аварійні відключення електрики у всіх регіонах України триватимуть з 14:45 упродовж найближчої доби.
Про це інформують у пресслужбі відомства.
«Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на обʼєктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше», – попередили енергетики.
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Про це інформують у пресслужбі відомства.
«Ракетна атака ще триває, але вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на обʼєктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше», – попередили енергетики.
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