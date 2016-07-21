Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми

Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми
Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми після масованого ворожого обстрілу України 23 листопада.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни", - написав він.

Окрім того, наразі відсутня напруга в більшості громадах Хмельницької області (крім Білогір'я, Теофіполя, Полонного та Волочиська).

Також частина міста без води.

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Теги: Хмельницька АЕС, знеструмлена
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