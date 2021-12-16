У Луцьку жителі затримали п'яного водія і передали його поліції
Сьогодні, 22:20
Вчора, 22 листопада, небайдужі громадяни повідомили патрульним, що виявили водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Жителі його затримали та чекають на екіпаж патрульної поліції.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Негайно прибувши на місце події, інспектори встановили, що за кермом перебував 30-річний водій. Він вже був нещодавно позбавлений права керування судом, через керування транспортним засобом в стані сп’яніння.
Керманич від проходження огляду на стан сп’яніння ̶ відмовився.
Інспектори склали на правопорушника протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, повторно протягом року) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Негайно прибувши на місце події, інспектори встановили, що за кермом перебував 30-річний водій. Він вже був нещодавно позбавлений права керування судом, через керування транспортним засобом в стані сп’яніння.
Керманич від проходження огляду на стан сп’яніння ̶ відмовився.
Інспектори склали на правопорушника протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, повторно протягом року) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
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