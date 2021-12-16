У Луцьку жителі затримали п'яного водія і передали його поліції

У Луцьку жителі затримали п'яного водія і передали його поліції
Вчора, 22 листопада, небайдужі громадяни повідомили патрульним, що виявили водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Жителі його затримали та чекають на екіпаж патрульної поліції.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Негайно прибувши на місце події, інспектори встановили, що за кермом перебував 30-річний водій. Він вже був нещодавно позбавлений права керування судом, через керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Керманич від проходження огляду на стан сп’яніння ̶ відмовився.

Інспектори склали на правопорушника протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, повторно протягом року) та винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, п'яний водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жителі затримали п'яного водія і передали його поліції
Сьогодні, 22:20
Погода у Луцьку на завтра, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми
Сьогодні, 19:00
Скільки зекономить Луцьк через зменшення вуличного освітлення
Сьогодні, 18:00
Світла в Україні не буде протягом доби, – Укренерго
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
У Луцьку вночі п'яний водій влетів у паркан. ФОТО У Луцьку вночі п'яний водій влетів у паркан. ФОТО
19 жовтень, 15:47
У Луцьку п’яний водій скоїв ДТП У Луцьку п’яний водій скоїв ДТП
16 грудень, 2021, 13:25
У Луцьку зіткнулися дві автівки У Луцьку зіткнулися дві автівки
01 грудень, 2021, 16:20
У Луцьку сталося дві аварії за участю п'яних водіїв У Луцьку сталося дві аварії за участю п'яних водіїв
23 вересень, 2021, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жителі затримали п'яного водія і передали його поліції
Сьогодні, 22:20
 0
Погода у Луцьку на завтра, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми
Сьогодні, 19:00
 0
Скільки зекономить Луцьк через зменшення вуличного освітлення
Сьогодні, 18:00
 0
Світла в Україні не буде протягом доби, – Укренерго
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8