Погода у Луцьку на завтра, 24 листопада

У Луцьку 24 листопада сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі йтиме сильний сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 1° морозу до 0°.Народний прогноз погоди: 24 листопада відзначається день преподобного Феодора Студита, сповідника. У народі казали: “З дня святого Феодора Студня прилітають зимові вітри, від яких буває холодно на дворі й морозно на землі”. Зазвичай з цього дня починає студити і морозити: “На Студня холоднеча що не день — лютіша і гірша”. Часто це буває сніжний день. Якщо цього дня було вогко та йшов сніг, чекали відлиги до Введення (4 грудня). Якщо день був ясним, незабаром мало бути похолодання. За 24 листопадом передбачали погоду на майбутню зиму: якщо день був теплим, то й зима буде теплою, і навпаки.