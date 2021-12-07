Скільки зекономить Луцьк через зменшення вуличного освітлення

Скільки зекономить Луцьк через зменшення вуличного освітлення
У Луцькій міській територіальній громаді за десять місяців 2022 року через зменшення електроспоживання та часті відключення на вуличному освітленні зекономили 800 тисяч кВт/год електроенергії. До кінця цього року економія може сягнути мільйону кіловат-годин електроенергії. Це – 25% від традиційного обсягу використання у мирний час.

Таку статистику повідомили «Силі правди» у комунальному підприємстві «Луцьксвітло».

Найбільше електроенергії заощадили у квітні – близько 200 тисяч кВт/год. Саме у березні-квітні Луцьку та й по всій Україні міста активно зменшували вуличне освітлення. Вважалося, що це може убезпечити від авіаударів росіян. З вересня Луцька громада заощаджує понад 100 тисяч кВт/год на місяць на вуличному освітленні.

Таким чином, за підрахунками «Сили правди», місто станом на кінець року може зекономити до 1,5 мільйона гривень за рахунок зменшення вуличного освітлення. Водночас, варто зауважити, що обмеження вуличного освітлення негативно впливає на безпеку загалом і на дорогах зокрема.

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Теги: Луцьк, освітлення
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