24 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує депутат Луцької міської ради(на фото).24 листопада особисте свято також у журналістки, директорки з комунікацій видавництва Vivat, заступника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради, у художника, скульптора, арт-терапевта, ексголови Рожищенської РДА, отця, директора підприємства «Санрайз»Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Віктор і Максим.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначають Міжнародний день еволюції, День друзів у США, а віряни вшановують пам'ять Феодора Студита.