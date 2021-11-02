У Луцьку електроенергію можуть увімкнути швидше, ніж за добу, – Поліщук





Про це Ігор Поліщук.



Час відновлення водопостачання у Луцьку повідомлять згодом, зараз працівники водоканалу за допомогою генераторів працюють з насосними станціями.



З приводу відновлення електроенергії наразі прогнозів немає.



"Щойно спілкувався з енергетиками. Є обережний оптимізм щодо того, що електроенергію нам увімкнуть швидше, ніж за добу, як повідомлялося раніше", - написав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку із відключеннями електроенергії, у Луцьку зупинений рух тролейбусів, їх стягують в ДЕПО. Лучан закликають їздити автобусами, за можливості їхню кількість будуть збільшувати.Про це написав мер містаЧас відновлення водопостачання у Луцьку повідомлять згодом, зараз працівники водоканалу за допомогою генераторів працюють з насосними станціями.З приводу відновлення електроенергії наразі прогнозів немає."Щойно спілкувався з енергетиками. Є обережний оптимізм щодо того, що електроенергію нам увімкнуть швидше, ніж за добу, як повідомлялося раніше", - написав Поліщук.

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