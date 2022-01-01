На Волині розгорнули 117 Пунктів Незламності





Про це Юрій Погуляйко.



У Волинській області розгорнули 117 ПН на базі дитячих садків, шкіл, міських, селищних, сільських рад та мобільних пунктів ДСНС. Їх кількість в області буде збільшуватися.



Подивитися вже, де вони знаходяться, можна за посиланням:



Окрім Пунктів Незламності, на інтерактивній карті можна знайти найближчі АЗС, аптеки і магазини, які працюватимуть на генераторах. Також бізнес, за цим же посиланням, може подати заявку для облаштування свого ПН.



У разі аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години, Пункти Незламності стануть острівком безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розгорнули 117 Пунктів Незламності, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24 години). Тут є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення мам та дітей.Про це повідомив голова Волинської ОВАУ Волинській області розгорнули 117 ПН на базі дитячих садків, шкіл, міських, селищних, сільських рад та мобільних пунктів ДСНС. Їх кількість в області буде збільшуватися.Подивитися вже, де вони знаходяться, можна за посиланням: https://nezlamnist.gov.ua/ Окрім Пунктів Незламності, на інтерактивній карті можна знайти найближчі АЗС, аптеки і магазини, які працюватимуть на генераторах. Також бізнес, за цим же посиланням, може подати заявку для облаштування свого ПН.У разі аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години, Пункти Незламності стануть острівком безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію