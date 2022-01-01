На Волині розгорнули 117 Пунктів Незламності
Сьогодні, 15:46
На Волині розгорнули 117 Пунктів Незламності, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24 години). Тут є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення мам та дітей.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
У Волинській області розгорнули 117 ПН на базі дитячих садків, шкіл, міських, селищних, сільських рад та мобільних пунктів ДСНС. Їх кількість в області буде збільшуватися.
Подивитися вже, де вони знаходяться, можна за посиланням: https://nezlamnist.gov.ua/.
Окрім Пунктів Незламності, на інтерактивній карті можна знайти найближчі АЗС, аптеки і магазини, які працюватимуть на генераторах. Також бізнес, за цим же посиланням, може подати заявку для облаштування свого ПН.
У разі аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години, Пункти Незламності стануть острівком безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
У Волинській області розгорнули 117 ПН на базі дитячих садків, шкіл, міських, селищних, сільських рад та мобільних пунктів ДСНС. Їх кількість в області буде збільшуватися.
Подивитися вже, де вони знаходяться, можна за посиланням: https://nezlamnist.gov.ua/.
Окрім Пунктів Незламності, на інтерактивній карті можна знайти найближчі АЗС, аптеки і магазини, які працюватимуть на генераторах. Також бізнес, за цим же посиланням, може подати заявку для облаштування свого ПН.
У разі аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години, Пункти Незламності стануть острівком безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування.
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