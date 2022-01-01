На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи

На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Жителів Камінь-Каширщини попереджають про вибухові роботи сьогодні, 22 листопада.

Про це написав голова ОВА Юрій Погуляйко.

"На півночі району близько 14.00 проводитимуться планові вибухові роботи.

Зберігаємо спокій – працюватимуть наші військові", - написав Погуляйко.

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Теги: Камінь-Каширщина, вибухи
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