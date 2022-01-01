На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи
Сьогодні, 13:09
Жителів Камінь-Каширщини попереджають про вибухові роботи сьогодні, 22 листопада.
Про це написав голова ОВА Юрій Погуляйко.
"На півночі району близько 14.00 проводитимуться планові вибухові роботи.
Зберігаємо спокій – працюватимуть наші військові", - написав Погуляйко.
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Про це написав голова ОВА Юрій Погуляйко.
"На півночі району близько 14.00 проводитимуться планові вибухові роботи.
Зберігаємо спокій – працюватимуть наші військові", - написав Погуляйко.
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