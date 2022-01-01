На Камінь-Каширщині лунатимуть вибухи





Про це Юрій Погуляйко.



"На півночі району близько 14.00 проводитимуться планові вибухові роботи.



Зберігаємо спокій – працюватимуть наші військові", - написав Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителів Камінь-Каширщини попереджають про вибухові роботи сьогодні, 22 листопада.Про це написав голова ОВА"На півночі району близько 14.00 проводитимуться планові вибухові роботи.Зберігаємо спокій – працюватимуть наші військові", - написав Погуляйко.

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