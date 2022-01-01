У Київській області є влучання у житловий будинок: є загиблий
Сьогодні, 15:08
У Київській області унаслідок масованої російської атаки зафіксовано влучання в житловий будинок.
Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.
"В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах. Є загроза повторних обстрілів. Залишайтеся в укриттях!" – написав він.
Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Київській області зафіксовано влучання у житловий будинок. Відповідні служби вже надають допомогу постраждалим та працюють над ліквідацією наслідків.
О 14:49 в КМВА повідомили, що внаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Щонайменше одна людина загинула та одна постраждала.
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Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.
"В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах. Є загроза повторних обстрілів. Залишайтеся в укриттях!" – написав він.
Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Київській області зафіксовано влучання у житловий будинок. Відповідні служби вже надають допомогу постраждалим та працюють над ліквідацією наслідків.
О 14:49 в КМВА повідомили, що внаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Щонайменше одна людина загинула та одна постраждала.
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