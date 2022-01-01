Ракетний удар по Києву: є влучання в один із інфраструктурних об’єктів, – Кличко. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:21
Сьогодні, 23 листопада під час масованої атаки Росія завдала ракетного удару по Києву.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - йдеться в повідомленні.
Згодом Віталій Кличко повідомив, що є іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця. У деяких районах Києва немає світла. Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення
Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
ОНОВЛЕНО станом на 15.01
Унаслідок ракетної атаки на Київ станом на 15 годину відомо про трьох жертв і шість поранених. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - йдеться в повідомленні.
Згодом Віталій Кличко повідомив, що є іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця. У деяких районах Києва немає світла. Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення
Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
ОНОВЛЕНО станом на 15.01
Унаслідок ракетної атаки на Київ станом на 15 годину відомо про трьох жертв і шість поранених. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 14:21
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