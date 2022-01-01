У Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях спрацювала ППО

У Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях спрацювала ППО
У Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській областях спрацювала ППО.

Про це повідомляють голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук та голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У Кременчуцькому районі працює ППО. Перебувайте в укриттях!" – закликав він.

Про роботу ППО в Миколаївській області повідомляв Віталій Кім, є також дані про збиття ракети в Дніпропетровській.

"Дніпропетровщина, працює ППО! Не викладаємо нічого в соцмережі!" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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