У Полтавській, Дніпропетровській та Миколаївській областях спрацювала ППО





Про це Микола Лукашук та голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.



"У Кременчуцькому районі працює ППО. Перебувайте в укриттях!" – закликав він.



Про роботу ППО в Миколаївській області повідомляв Віталій Кім, є також дані про збиття ракети в Дніпропетровській.



"Дніпропетровщина, працює ППО! Не викладаємо нічого в соцмережі!" - йдеться в повідомленні.

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