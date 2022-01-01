У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ФОТО.ВІДЕО

Оксана Станицька співпрацює із волонтерами Нововолинська з 2014 року. Нині відгукнулась на їхню пропозицію та надала цех для пошиття теплого одягу військовим.



До роботи залучила 15 своїх працівниць, які працюють на волонтерських засадах, – розповіла



З її слів, в цеху виконують як індивідуальні замовлення військових, так і замовлення для підрозділів. Нині шиють партію одягу – 101 комплект. До нього входять теплі шапки, куртки, бафи та балаклави.



"Розкроювати комплекти військового одягу допомагають працівниці Нововолинської швейної фабрики, у них великий закрійний цех, а ми усе зшиваємо", – каже Оксана Станицька.



Тканину фліс для потреб військових запропонували придбати партнери з-за кордону, — говорить волонтер Олександр Вербинський. Додає: спочатку привезли три рулони тканина, на 120 метрів, тепер ще п'ять.



Тетяна Корінна – волонтерка. На початку повномасштабної війни з сім'єю приїхала до Нововолинська із Харкова. Нині працює у швейному цеху та волонтерить.



"Це як би наша віддача, ми теж якби воюємо, тільки тут. Як просять, так ми все робимо: то сумочки шили, тепер одяг солдатам, влітку шили теж літній одяг", – говорить переселенка.



Майстриня цеху Наталія Ушарук про потреби військових знає від брата, який зараз воює. Жінка каже: як тільки з'являється необхідність – в цеху відкладають комерційні замовлення та працюють для армії.



Координує роботу волонтерів у Нововолинську Катерина Варвус. Пошиття теплого одягу - лише один із напрямків роботи гуманітарного штабу Нововолинськ Help, - каже вона. Налагодили цю роботу, бо отримали запит від військових.



Волонтери Нововолинськ Help, – говорить Катерина Варвус, – сподіваються на подальшу підтримку закордонних партнерів тканиною та фурнітурою, а також купівлею генератора, адже у цеху, як і скрізь по Україні, вимикають електроенергію та це призупиняє роботу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підприємицяспівпрацює із волонтерами Нововолинська з 2014 року. Нині відгукнулась на їхню пропозицію та надала цех для пошиття теплого одягу військовим.До роботи залучила 15 своїх працівниць, які працюють на волонтерських засадах, – розповіла Суспільному жінка.З її слів, в цеху виконують як індивідуальні замовлення військових, так і замовлення для підрозділів. Нині шиють партію одягу – 101 комплект. До нього входять теплі шапки, куртки, бафи та балаклави."Розкроювати комплекти військового одягу допомагають працівниці Нововолинської швейної фабрики, у них великий закрійний цех, а ми усе зшиваємо", – каже Оксана Станицька.Тканину фліс для потреб військових запропонували придбати партнери з-за кордону, — говорить волонтер. Додає: спочатку привезли три рулони тканина, на 120 метрів, тепер ще п'ять.– волонтерка. На початку повномасштабної війни з сім'єю приїхала до Нововолинська із Харкова. Нині працює у швейному цеху та волонтерить."Це як би наша віддача, ми теж якби воюємо, тільки тут. Як просять, так ми все робимо: то сумочки шили, тепер одяг солдатам, влітку шили теж літній одяг", – говорить переселенка.Майстриня цехупро потреби військових знає від брата, який зараз воює. Жінка каже: як тільки з'являється необхідність – в цеху відкладають комерційні замовлення та працюють для армії.Координує роботу волонтерів у Нововолинську. Пошиття теплого одягу - лише один із напрямків роботи гуманітарного штабу Нововолинськ Help, - каже вона. Налагодили цю роботу, бо отримали запит від військових.Волонтери Нововолинськ Help, – говорить Катерина Варвус, – сподіваються на подальшу підтримку закордонних партнерів тканиною та фурнітурою, а також купівлею генератора, адже у цеху, як і скрізь по Україні, вимикають електроенергію та це призупиняє роботу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію