У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ФОТО.ВІДЕО

У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ФОТО.ВІДЕО
Підприємиця Оксана Станицька співпрацює із волонтерами Нововолинська з 2014 року. Нині відгукнулась на їхню пропозицію та надала цех для пошиття теплого одягу військовим.

До роботи залучила 15 своїх працівниць, які працюють на волонтерських засадах, – розповіла Суспільному жінка.

З її слів, в цеху виконують як індивідуальні замовлення військових, так і замовлення для підрозділів. Нині шиють партію одягу – 101 комплект. До нього входять теплі шапки, куртки, бафи та балаклави.
У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ФОТО.ВІДЕО

"Розкроювати комплекти військового одягу допомагають працівниці Нововолинської швейної фабрики, у них великий закрійний цех, а ми усе зшиваємо", – каже Оксана Станицька.

Тканину фліс для потреб військових запропонували придбати партнери з-за кордону, — говорить волонтер Олександр Вербинський. Додає: спочатку привезли три рулони тканина, на 120 метрів, тепер ще п'ять.
У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ФОТО.ВІДЕО

Тетяна Корінна – волонтерка. На початку повномасштабної війни з сім'єю приїхала до Нововолинська із Харкова. Нині працює у швейному цеху та волонтерить.
У місті на Волині шиють теплі речі для військових. ФОТО.ВІДЕО

"Це як би наша віддача, ми теж якби воюємо, тільки тут. Як просять, так ми все робимо: то сумочки шили, тепер одяг солдатам, влітку шили теж літній одяг", – говорить переселенка.

Майстриня цеху Наталія Ушарук про потреби військових знає від брата, який зараз воює. Жінка каже: як тільки з'являється необхідність – в цеху відкладають комерційні замовлення та працюють для армії.

Координує роботу волонтерів у Нововолинську Катерина Варвус. Пошиття теплого одягу - лише один із напрямків роботи гуманітарного штабу Нововолинськ Help, - каже вона. Налагодили цю роботу, бо отримали запит від військових.

Волонтери Нововолинськ Help, – говорить Катерина Варвус, – сподіваються на подальшу підтримку закордонних партнерів тканиною та фурнітурою, а також купівлею генератора, адже у цеху, як і скрізь по Україні, вимикають електроенергію та це призупиняє роботу.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, одяг, військові
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