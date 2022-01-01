Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці
Обмеження щодо кількості, вартості та ваги генераторів та іншого електрообладнання, які ввозяться громадянами без сплати митних платежів, відсутні. В окремих випадках знадобиться декларування.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби (ДМС).

Як зазначили в прес-службі, уряд з 10 листопада звільнив від митних платежів та ПДВ генератори, акумулятори та ще низку електротоварів.

Крім того, уряд скасував обов’язковість надання як підтвердження звільнення від сплати митних платежів декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Відповідно до Митного кодексу України, не підлягають письмовому декларуванню товари:

- сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі;
- сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, та у несупроводжуваному багажі.

"Товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, що ввозяться особою, частіше одного разу протягом однієї доби, підлягають письмовому декларуванню", - зазначили в прес-службі ДМС.

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Теги: генератор, митниця
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