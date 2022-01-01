Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині
Сьогодні, 15:55
Оприлюднили список "пунктів незламності", які діють на базі ДСНС Волині.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Тут можна підзарядити телефони, зігрітися та скористатися інтернетом. Також в пунктах надають допомогу матерям з дітьми.
Володимирський район:
Володимир-Волинська міська ТГ, м. Володимир-Волинський, вул. Коперніка, 2;
Нововолинська міська ТГ, м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;
Іваничівська селищна ТГ, смт Іваничі, вул. Заводська, 26;
Локачинська селищна ТГ, смт Локачі, вул. Степова, 5.
Камінь-Каширський район:
Камінь-Каширська міська ТГ, м. Камінь-Каширський, вул. Неродів, 2;
Любешівська селищна ТГ, с. Ветли, вул. Поліська, 74;
Любешівська селищна ТГ, смт Любешів, вул. Бондаренка, 84;
Маневицька селищна ТГ, смт Маневичі, вул. Комарова, 21.
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Ковельський район:
Голобська селищна ТГ, смт Голоби, вул. Горького, 32а;
Ковельська міська ТГ, м. Ковель, вул. Відродження, 1;
Ковельська міська ТГ, м. Ковель, вул. Міцкевича, 23а;
Любомльська міська ТГ, м. Любомль, вул. 1-го Травня, 16;
Ратнівська селищна ТГ, смт Ратне, вул. Центральна, 19;
Рівненська сільська ТГ, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 33а;
Старовижівська селищна ТГ, смт Стара Вижівка, вул. Соборності, 20;
Турійська селищна ТГ, смт Турійськ, вул. Володимирська, 2;
Шацька селищна ТГ, смт Шацьк, вул. Вереснева, 17.
Луцький район:
Берестечківська міська ТГ, м. Берестечко, вул. Січових Стрільців, 23;
Горохівська міська ТГ, м. Горохів, вул. Козацька, 61;
Ківерцівська міська ТГ, м. Ківерці, вул. Ковельська, 8;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Тарасова, 17;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114а;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 1;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6;
Рожищенська міська ТГ, м. Рожище, вул. Зелена, 45а;
Торчинська селищна ТГ, смт Торчин, вул. Незалежності, 68.
Окрім того, в області функціонують мобільні "пункти незламності" ДСНС. Їх адреси:
м. Луцьк, Театральний майдан, 1;
м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);
м. Ковель, вул. О. Пчілки, 17;
м. Володимир, вул. Коперника, 2;
м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Тут можна підзарядити телефони, зігрітися та скористатися інтернетом. Також в пунктах надають допомогу матерям з дітьми.
Володимирський район:
Володимир-Волинська міська ТГ, м. Володимир-Волинський, вул. Коперніка, 2;
Нововолинська міська ТГ, м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;
Іваничівська селищна ТГ, смт Іваничі, вул. Заводська, 26;
Локачинська селищна ТГ, смт Локачі, вул. Степова, 5.
Камінь-Каширський район:
Камінь-Каширська міська ТГ, м. Камінь-Каширський, вул. Неродів, 2;
Любешівська селищна ТГ, с. Ветли, вул. Поліська, 74;
Любешівська селищна ТГ, смт Любешів, вул. Бондаренка, 84;
Маневицька селищна ТГ, смт Маневичі, вул. Комарова, 21.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьк – без світла: як у центрі працює «пункт незламності».
Ковельський район:
Голобська селищна ТГ, смт Голоби, вул. Горького, 32а;
Ковельська міська ТГ, м. Ковель, вул. Відродження, 1;
Ковельська міська ТГ, м. Ковель, вул. Міцкевича, 23а;
Любомльська міська ТГ, м. Любомль, вул. 1-го Травня, 16;
Ратнівська селищна ТГ, смт Ратне, вул. Центральна, 19;
Рівненська сільська ТГ, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 33а;
Старовижівська селищна ТГ, смт Стара Вижівка, вул. Соборності, 20;
Турійська селищна ТГ, смт Турійськ, вул. Володимирська, 2;
Шацька селищна ТГ, смт Шацьк, вул. Вереснева, 17.
Луцький район:
Берестечківська міська ТГ, м. Берестечко, вул. Січових Стрільців, 23;
Горохівська міська ТГ, м. Горохів, вул. Козацька, 61;
Ківерцівська міська ТГ, м. Ківерці, вул. Ковельська, 8;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Тарасова, 17;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114а;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 1;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6;
Рожищенська міська ТГ, м. Рожище, вул. Зелена, 45а;
Торчинська селищна ТГ, смт Торчин, вул. Незалежності, 68.
Окрім того, в області функціонують мобільні "пункти незламності" ДСНС. Їх адреси:
м. Луцьк, Театральний майдан, 1;
м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);
м. Ковель, вул. О. Пчілки, 17;
м. Володимир, вул. Коперника, 2;
м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.
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