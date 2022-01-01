Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині





Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Тут можна підзарядити телефони, зігрітися та скористатися інтернетом. Також в пунктах надають допомогу матерям з дітьми.



Володимирський район:



Володимир-Волинська міська ТГ, м. Володимир-Волинський, вул. Коперніка, 2;

Нововолинська міська ТГ, м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;

Іваничівська селищна ТГ, смт Іваничі, вул. Заводська, 26;

Локачинська селищна ТГ, смт Локачі, вул. Степова, 5.



Камінь-Каширський район:



Камінь-Каширська міська ТГ, м. Камінь-Каширський, вул. Неродів, 2;

Любешівська селищна ТГ, с. Ветли, вул. Поліська, 74;

Любешівська селищна ТГ, смт Любешів, вул. Бондаренка, 84;

Маневицька селищна ТГ, смт Маневичі, вул. Комарова, 21.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьк – без світла: як у центрі працює «пункт незламності».



Ковельський район:



Голобська селищна ТГ, смт Голоби, вул. Горького, 32а;

Ковельська міська ТГ, м. Ковель, вул. Відродження, 1;

Ковельська міська ТГ, м. Ковель, вул. Міцкевича, 23а;

Любомльська міська ТГ, м. Любомль, вул. 1-го Травня, 16;

Ратнівська селищна ТГ, смт Ратне, вул. Центральна, 19;

Рівненська сільська ТГ, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 33а;

Старовижівська селищна ТГ, смт Стара Вижівка, вул. Соборності, 20;

Турійська селищна ТГ, смт Турійськ, вул. Володимирська, 2;

Шацька селищна ТГ, смт Шацьк, вул. Вереснева, 17.



Луцький район:



Берестечківська міська ТГ, м. Берестечко, вул. Січових Стрільців, 23;

Горохівська міська ТГ, м. Горохів, вул. Козацька, 61;

Ківерцівська міська ТГ, м. Ківерці, вул. Ковельська, 8;

Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Тарасова, 17;

Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114а;

Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 1;

Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6;

Рожищенська міська ТГ, м. Рожище, вул. Зелена, 45а;

Торчинська селищна ТГ, смт Торчин, вул. Незалежності, 68.



Окрім того, в області функціонують мобільні "пункти незламності" ДСНС. Їх адреси:



м. Луцьк, Театральний майдан, 1;

м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);

м. Ковель, вул. О. Пчілки, 17;

м. Володимир, вул. Коперника, 2;

м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;

м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оприлюднили список "пунктів незламності" , які діють на базі ДСНС Волині.Про це повідомив голова Волинської ОВАТут можна підзарядити телефони, зігрітися та скористатися інтернетом. Також в пунктах надають допомогу матерям з дітьми.Володимир-Волинська міська ТГ, м. Володимир-Волинський, вул. Коперніка, 2;Нововолинська міська ТГ, м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;Іваничівська селищна ТГ, смт Іваничі, вул. Заводська, 26;Локачинська селищна ТГ, смт Локачі, вул. Степова, 5.Камінь-Каширська міська ТГ, м. Камінь-Каширський, вул. Неродів, 2;Любешівська селищна ТГ, с. Ветли, вул. Поліська, 74;Любешівська селищна ТГ, смт Любешів, вул. Бондаренка, 84;Маневицька селищна ТГ, смт Маневичі, вул. Комарова, 21.Голобська селищна ТГ, смт Голоби, вул. Горького, 32а;Ковельська міська ТГ, м. Ковель, вул. Відродження, 1;Ковельська міська ТГ, м. Ковель, вул. Міцкевича, 23а;Любомльська міська ТГ, м. Любомль, вул. 1-го Травня, 16;Ратнівська селищна ТГ, смт Ратне, вул. Центральна, 19;Рівненська сільська ТГ, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 33а;Старовижівська селищна ТГ, смт Стара Вижівка, вул. Соборності, 20;Турійська селищна ТГ, смт Турійськ, вул. Володимирська, 2;Шацька селищна ТГ, смт Шацьк, вул. Вереснева, 17.Берестечківська міська ТГ, м. Берестечко, вул. Січових Стрільців, 23;Горохівська міська ТГ, м. Горохів, вул. Козацька, 61;Ківерцівська міська ТГ, м. Ківерці, вул. Ковельська, 8;Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Тарасова, 17;Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114а;Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 1;Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6;Рожищенська міська ТГ, м. Рожище, вул. Зелена, 45а;Торчинська селищна ТГ, смт Торчин, вул. Незалежності, 68.Окрім того, в області функціонують мобільні "пункти незламності" ДСНС. Їх адреси:м. Луцьк, Театральний майдан, 1;м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);м. Ковель, вул. О. Пчілки, 17;м. Володимир, вул. Коперника, 2;м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.

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