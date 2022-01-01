Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині

Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині
Оприлюднили список "пунктів незламності", які діють на базі ДСНС Волині.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Тут можна підзарядити телефони, зігрітися та скористатися інтернетом. Також в пунктах надають допомогу матерям з дітьми.

Володимирський район:

Володимир-Волинська міська ТГ, м. Володимир-Волинський, вул. Коперніка, 2;
Нововолинська міська ТГ, м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;
Іваничівська селищна ТГ, смт Іваничі, вул. Заводська, 26;
Локачинська селищна ТГ, смт Локачі, вул. Степова, 5.

Камінь-Каширський район:

Камінь-Каширська міська ТГ, м. Камінь-Каширський, вул. Неродів, 2;
Любешівська селищна ТГ, с. Ветли, вул. Поліська, 74;
Любешівська селищна ТГ, смт Любешів, вул. Бондаренка, 84;
Маневицька селищна ТГ, смт Маневичі, вул. Комарова, 21.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луцьк – без світла: як у центрі працює «пункт незламності».

Ковельський район:

Голобська селищна ТГ, смт Голоби, вул. Горького, 32а;
Ковельська міська ТГ, м. Ковель, вул. Відродження, 1;
Ковельська міська ТГ, м. Ковель, вул. Міцкевича, 23а;
Любомльська міська ТГ, м. Любомль, вул. 1-го Травня, 16;
Ратнівська селищна ТГ, смт Ратне, вул. Центральна, 19;
Рівненська сільська ТГ, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 33а;
Старовижівська селищна ТГ, смт Стара Вижівка, вул. Соборності, 20;
Турійська селищна ТГ, смт Турійськ, вул. Володимирська, 2;
Шацька селищна ТГ, смт Шацьк, вул. Вереснева, 17.

Луцький район:

Берестечківська міська ТГ, м. Берестечко, вул. Січових Стрільців, 23;
Горохівська міська ТГ, м. Горохів, вул. Козацька, 61;
Ківерцівська міська ТГ, м. Ківерці, вул. Ковельська, 8;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Тарасова, 17;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Чернишевського, 114а;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 1;
Луцька міська ТГ, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 6;
Рожищенська міська ТГ, м. Рожище, вул. Зелена, 45а;
Торчинська селищна ТГ, смт Торчин, вул. Незалежності, 68.

Окрім того, в області функціонують мобільні "пункти незламності" ДСНС. Їх адреси:

м. Луцьк, Театральний майдан, 1;
м. Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля РАЦСу);
м. Ковель, вул. О. Пчілки, 17;
м. Володимир, вул. Коперника, 2;
м. Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пункти незламності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У яких луцьких школах працюють «пункти незламності». АДРЕСИ
Сьогодні, 16:20
Як на Волині працює поліція в умовах блекауту
Сьогодні, 16:05
Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині
Сьогодні, 15:55
У Луцьку у магазинах «Сім23» можна зарядити телефони та купити гарячі напої. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:48
На звільненій території Херсонщини виявили дев'ять катівень
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
У яких луцьких школах працюють «пункти незламності». АДРЕСИ У яких луцьких школах працюють «пункти незламності». АДРЕСИ
Сьогодні, 16:20
На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності» На Волині рятувальники розгорнули вже шість мобільних «пунктів незламності»
Сьогодні, 12:38
На Волині розгорнули 117 «пунктів незламності» На Волині розгорнули 117 «пунктів незламності»
23 листопад, 15:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У яких луцьких школах працюють «пункти незламності». АДРЕСИ
Сьогодні, 16:20
 0
Як на Волині працює поліція в умовах блекауту
Сьогодні, 16:05
 0
Оприлюднили адреси «пунктів незламності» на Волині
Сьогодні, 15:55
 0
У Луцьку у магазинах «Сім23» можна зарядити телефони та купити гарячі напої. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:48
 0
На звільненій території Херсонщини виявили дев'ять катівень
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8