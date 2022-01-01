На Волині під час відключення світла зробили екстрений кесарів розтин





Про це повідомив Новвоолинський міський голова Борис Карпус.



23 листопада, коли не було електроенергії, в Нововолинській лікарні народилося двоє малюків Дем’ян та Емілія.



Медики провели екстрений кесарів розтин і прийняли пологи.



"Хай ці дітки ростуть щасливими під мирним небом. І велика вдячність нашим лікарям. Життя не спинити!" - написав міський голова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Нововолинськ під час відключення світла медикам довелося робити кесарів розтин.Про це повідомив Новвоолинський міський голова23 листопада, коли не було електроенергії, в Нововолинській лікарні народилося двоє малюків Дем’ян та Емілія.Медики провели екстрений кесарів розтин і прийняли пологи."Хай ці дітки ростуть щасливими під мирним небом. І велика вдячність нашим лікарям. Життя не спинити!" - написав міський голова.

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