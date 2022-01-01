На Волині під час відключення світла зробили екстрений кесарів розтин

На Волині під час відключення світла зробили екстрений кесарів розтин
У місті Нововолинськ під час відключення світла медикам довелося робити кесарів розтин.

Про це повідомив Новвоолинський міський голова Борис Карпус.

23 листопада, коли не було електроенергії, в Нововолинській лікарні народилося двоє малюків Дем’ян та Емілія.

Медики провели екстрений кесарів розтин і прийняли пологи.

"Хай ці дітки ростуть щасливими під мирним небом. І велика вдячність нашим лікарям. Життя не спинити!" - написав міський голова.

На Волині під час відключення світла зробили екстрений кесарів розтин
На Волині під час відключення світла зробили екстрений кесарів розтин

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Теги: Волинь, війна, блекаут, Нововолинськ
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