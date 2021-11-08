В найближчий час буде тепло: у Луцьку заживили всі котельні крім однієї





Про це повідомив Луцкий міський голова Ігор Поліщук.



За словами міського голови, всі котельні, за винятком невеликої котельні по пр. Відродження, 15 заживлені.



Крім цього стався невеликий порив на кілька будинків в Привокзальному районі.



"Всі решта споживачів будуть з теплом в найближчий час", - підсумував Ігор Поліщук.

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